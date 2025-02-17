手相｜外遇男3大手相特徵！不只看婚姻線　命理師:有這條線超博愛

在愛情中專一對不少人來説都非常重要，若發現另一半外遇外遇會導致不少心傷。手相學雖然不能百分百預測一個人的行為，但卻能提供一些有趣的參考。日本手相專家島田秀平就曾分享到「外遇男」有3大手相特徵，助你一眼識穿花心的真面目。



（《媽，別鬧了！》劇照）

👉🏻👉🏻👉🏻即睇「外遇男」3大手相特徵

+ 2

催情食物｜生蠔竟不上榜？5樣食物讓人性興奮 它獲封天然壯陽藥

AV女優河北彩伽搞見面會 隔離撞正擺婚宴！ 新娘被逼「3人合照」

「外遇男」3大手相特徵

【1】自由線

這條位於手掌靠尾指近手腕的小橫線被稱為「自由線」。有這條線的人渴望自由，討厭被束縛，喜歡無拘無束的生活。他們很有魅力能吸引異性，但因為追求自由，心思飄忽不定，興趣和感情都經常會改變，難以在一段關係中安定下來。因此也會容易讓伴侶感到不安。

【2】婚姻線雜亂

雜亂的婚姻線是另一種常見的「花心男」手相特徵。這類男性在異性關係上較為隨意，容易被氣氛所影響。即使已經有固定伴侶，也可能因為一時的誘惑而做出越軌行為，在伴侶不知情的情況下參加聯誼活動等。如果你發現他的手掌上有這條線，就要多加留意他的社交動態，以免成為他「一時興起」的犧牲品。

【3】 外遇線

外遇線又稱為「情愛線」，是於生命線內側的平衡線，通常1至2厘米長。這條線代表著對愛情的強烈渴望，他們的愛情和慾望都比一般人更為旺盛。雖然他們對伴侶也會付出愛與關懷，但他們的愛情往往會「溢出」，對其他女性也表現得過於溫柔。這種「博愛」的性格讓他們在異性中極受歡迎。另外，他們也有容易感到厭倦的一面，可能會因此產生外遇的念頭。