你係三文魚定章魚？日網瘋傳「生日壽司」從生日看你專屬壽司密碼

近期「生日壽司」（誕生鮨）在日本社群上成為熱門話題，許多網友開始討論自己的生日壽司以及專屬的「壽司語」。



最近網絡上不少人紛紛查詢、分享自己的生日壽司，引發話題。究竟要如何得知自己的生日壽司，又有哪些有趣的壽司語呢？一起來看看吧！

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你是章魚、三文魚、吞拿魚還是海膽？「生日壽司」社群爆紅！

「生日壽司」近日成為日本及台灣的社群流行話題，起因為一名日本網友突然發現一個可以查詢自己生日壽司的網站，每一個日期都有一款專屬的壽司，並且還有一個對應的「壽司語」。該網站被分享到社群平台X後，馬上吸引許多網友，成為一股新風潮。

在這個網站中，一年365天裡每一天都會有一款對應的壽司，就像先前流行過的生日花、生日色一樣，每個人的生日都能找到自己專屬的生日壽司。不只有各式各樣的壽司，還會附上有趣的「壽司語」，就像花語一樣，會有夢想、平穩、永恆的愛、井底之蛙等簡短的字句，可以透過壽司找到自己的生日密碼。

不只有壽司還有配菜？「醬油」的壽司語是「配角」

以1月舉例，1月1日的生日壽司是章魚壽司（たこ），壽司語則是「執著」（執着）；1月2日的生日壽司是吞拿魚腹壽司（とろ），壽司語為「熱情」（情熱）；1月3日為吞拿魚中腹壽司（ちゅうとろ），壽司語為「熱愛」；1月4日為吞拿魚大腹壽司（おおとろ），壽司語是「成熟」。各種不同的壽司對應到獨有的壽司語，引發網友討論。

生日壽司也不只有壽司，還會出現一些周邊相關的食材、配料等。像是4月1日便是「醬油」（しょうゆ），壽司語是「配角」（脇役）；4月2日是「芥末」（わさび），壽司語是「刺激」；10月1日則是「清湯」（吸物），壽司語為「晚年」；7月1日是「碗」（わん），壽司語是「井底之蛙」（井の中の蛙）。

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點選生日就可以查！快來看你的「生日壽司」及專屬「壽司語」

這些壽司及壽司語，有的頗具深意，有的莫名帶點浪漫感，有的十分無厘頭，也有的讓人有些無言，五花八門的類別十分有趣，非常適合與好朋友們一起玩一起討論。只要選擇自己的生日就可以得知生日壽司及專屬壽司語，快到網站上去試試看吧！

【生日壽司查詢網站】

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