第一眼看到人臉還是擁抱　小紅書人氣心測　揭開你的內心真實狀態

你的視覺往往決定了你內心感受，《小紅書》上一個心理測驗引起網友討論，只要一張圖就能看出你目前的狀態，測過的人都說準！



《小紅書》上一個心理測驗引起網友討論。（小紅書）

【圖輯】你第一眼看到了什麼呢？點圖放大玩超準心測👇👇👇

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#你第一眼看到了什麼呢？

A.女人的臉

B.男人的臉

C.兩個人的擁抱



#挑選A的你

你對於感情上很依賴，無論是對於朋友和親人都是，你的快樂來自於他們，所以他們的態度對你來說很重要，也因為太在乎他人感受，你的內心是有點缺乏愛的，當你對別人付出又得不到回應時，會讓你覺得敏感不安，有時你容易往死衚衕鑽，心情很容易被一些小事影響。



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#挑選B的你

個性較為內向你的你，身邊的好友就是那幾個，也懶得和新朋友社交，所以朋友圈子並不大，但是隻要是被你認定的朋友，你肯定會掏心掏肺的對待。另一方面，最近的你正面臨著經濟壓力，金錢有一點入不敷出，讓你覺得焦慮不安，做什麼事情都綁手綁腳。



#挑選C的你

你在各方面都擁有著不錯的運氣，無論是交友或是工作方面，都有著不錯的人際關係，最近被幸福圍繞，你也相當滿足。金錢運最近也很好，你不用為花費所擔憂，很多事情都如你所願。



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