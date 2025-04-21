生肖運程｜4大生肖勿亂減肥「福氣藏在脂肪裡」圓潤身材事業更順
撰文：中天新聞網
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現代人喜歡追求苗條身材，因此努力減肥，不過命理專欄「南翌說生肖」指出，生肖屬牛、鼠、豬、蛇的人，身材微胖反而更有福氣！
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生肖牛
屬牛的人普遍身形健碩，看起來敦厚老實、行事幹練，不太適合削瘦的身材，因為這樣反而會讓福氣從身邊跑掉，進而導致運勢下滑，建議最好是「微肉身材」更吸引財運。
生肖鼠
生肖鼠如果想要好命，建議最好圓潤一點，因為消瘦的身材容易看起來刻薄，微肉的樣子也比較更得財神爺厚愛，且有貴人相助，讓事業平步青雲。
生肖豬
屬豬人五行屬水，天生就自帶福運，從面相學來看，屬豬的人大部份五官都不錯，圓融而俊美，更容易吸引異性目光，微胖的身材能讓運勢更加、財運亨通。
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生肖蛇
生肖蛇擁有富貴氣質，聰明伶俐，若外表給人一種纖細高冷的感覺，可能導致人緣下滑，反而身材較圓潤一點，會讓氣場發生改變，給人親切感，對於運勢或事業都有良好的幫助。
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