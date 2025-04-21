生肖運程｜4大生肖勿亂減肥「福氣藏在脂肪裡」圓潤身材事業更順

現代人喜歡追求苗條身材，因此努力減肥，不過命理專欄「南翌說生肖」指出，生肖屬牛、鼠、豬、蛇的人，身材微胖反而更有福氣！



現代人喜歡追求苗條身材，因此努力減肥。（unsplash@Towfiqu barbhuiya）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 6

生肖牛

屬牛的人普遍身形健碩，看起來敦厚老實、行事幹練，不太適合削瘦的身材，因為這樣反而會讓福氣從身邊跑掉，進而導致運勢下滑，建議最好是「微肉身材」更吸引財運。

生肖鼠

生肖鼠如果想要好命，建議最好圓潤一點，因為消瘦的身材容易看起來刻薄，微肉的樣子也比較更得財神爺厚愛，且有貴人相助，讓事業平步青雲。

生肖豬

屬豬人五行屬水，天生就自帶福運，從面相學來看，屬豬的人大部份五官都不錯，圓融而俊美，更容易吸引異性目光，微胖的身材能讓運勢更加、財運亨通。

【相關圖輯】2025年財務警訊！四個生肖受天哭星破財 屬蛇犯太歲消費過度傷財（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

生肖蛇

生肖蛇擁有富貴氣質，聰明伶俐，若外表給人一種纖細高冷的感覺，可能導致人緣下滑，反而身材較圓潤一點，會讓氣場發生改變，給人親切感，對於運勢或事業都有良好的幫助。

【相關圖輯】盤點2025乙巳蛇年犯太歲生肖與六大禁忌 時運低切忌衝動行事（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 22

延伸閱讀：

徐巧芯曝藍委自發赴北檢抗議 喊話朱立倫要黨中央帶隊

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】