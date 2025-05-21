新冠症狀2025｜病毒轉玩「潛行」性格大改變？台醫列最新5大警號

近日新冠疫情有升温跡象，根據香港衞生署衞生防護中心15日公佈，在過去四個星期共錄得81宗涉及成年人的新冠嚴重個案, 歌手陳奕迅也確診。有台灣專科醫生今日(21日)發文提醒，指新冠病毒2025年「性格大改變」，改玩「潛行」模式，症狀輕微化：外表像感冒、腸胃炎，肺部卻可能默默出現「毛玻璃」。



新冠疫情有升温，除了香港，廣東省疾控中心在17日稱，全省4月錄得新冠病毒感染23188宗。而台灣疾管署20日指出，上週新冠就診人次約1.9萬，較前一週上升。台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒今（21）日在FB發帖文表示，新冠病毒2025版「性格大改變」，現在的變異株超「低調」改玩「潛行」模式，變異株 KP.2、JN.1、XBB 等「FLiRT家族」比舊株更容易人傳人。

黃軒醫師Dr. Ooi Hean FB圖片

新冠症狀2025五大訊號燈

黃軒醫生指出，新變種病毒外表像感冒、腸胃炎，肺部卻可能默默出現「毛玻璃」。「要抓它，得看更細的訊號燈。」而最新「五大訊號燈」包括腹瀉、全身乏力、頭痛、喉嚨輕微乾癢、嗅覺變鈍。他表示，就算得過新冠或打過疫苗，也可能再次中鏢。

若遇到疑似症狀要如何處理？黃軒提到，先觀察48小時，症狀若加重（呼吸急、腹瀉不止、持續頭痛）就要看醫生；即使症狀沒惡化也別掉以輕心，應減少外出、多休息、在家自我隔離。此外，在高風險場所仍建議戴口罩，並留意「身體小語言」，若嗅覺突然遲鈍、舌頭發澀、喉嚨癢卻不痛，「都可能是病毒在敲門」。

衛生防護中心呼籲，市民應適時接種免費新冠疫苗額外加強劑，以減低重症和死亡風險。(資料圖片)

最後，黃醫生提醒大眾要記住三句口訣，包括「不發燒 ≠ 沒染疫」、「小症狀要觀察，大症狀快就醫」、 「口罩還在流行，免疫力靠經營」。

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