完美陰莖標準曝光！必符4大條件　泌尿科醫生：超過1彎度=不及格

近期，在 Thread 上興起了一股「觀鳥」文化，所謂「觀鳥」其實是指一些男生會主動將自己「鳥鳥」的照片發給網絡上被稱為「觀鳥師」的人，然後請對方根據其外觀、形狀等條件進行評分，進而引起一陣熱烈討論。但到底怎樣的「鳥」才稱得上是滿分 100 分？對此，泌尿科醫師徐偉巽便表示，若要評價男生所擁有的是否為一隻「好鳥」，最重要是要看這4點！



《大叔的愛》劇照

泌尿科醫師徐偉巽近日於其 Facebook 專頁分享，近期網上突然出現了很多人稱「鑑G師」的觀鳥大師，為向其提供私密照的男生們的「鳥鳥」評分，有的G甚至會拿到高達98分，接近滿分。但其實於醫生的角度看，想要評價是否為一直100分的「鳥」，他們主要從以下4方面去評價：

1.充血時的硬度

第一個要觀察的是在充血狀態下的硬度是否足夠。徐醫師表示，必須判斷是否能夠在「安全充血」下保持硬挺，而非呈現軟癩癩狀態。

2.彎度

彎度也是一項重要評分標準。如果彎曲角度超過 30 度，或反之完全呈一直線，都有可能影響性行為時的舒適度，需特別留意。

（unsplash）

3.包皮情況

再來是包皮的長度與狀態。醫師會觀察包皮是否過長、是否有完全包住龜頭而無法露出，或是否出現包皮過緊（窄環）或發炎等現象。

4.病毒感染

最後，也是非常關鍵的一點，就是「鳥鳥」上是否出現異常病變，例如菜花或病毒疣等。這些都可能是病毒感染的警號。

而說到JJ的健康，除了我們從外觀上看之外，「內部」的健康亦十分重要！男生們平常與伴侶「啪啪啪」或者自慰後會不會檢查一下自己的精液顏色？泌尿科醫師朱信誠於個人Facebook專頁上就表示，其實精液的顏色、透明度和黏稠度，都是能夠反映出你的健康狀況，若果精液出現這4種異常的情況，很有可能你的身體已經發出警號！

泌尿科醫師朱信誠Facebook專頁

1.精液太透

泌尿科醫師朱信誠指出，精液的顏色常讓人聯想到牛奶或豆漿等乳白色，而正常情況下，精液應該是灰白色的，但如果射精後發現精液過於透明，則可能是缺乏精子的嚴重徵兆。

2. 精液太稀

除了顏色和透明度，黏稠度也是檢視精液健康的重要指標，朱醫師表示如果精液過於稀薄，且在拉開時無法形成細長的稠狀物，這可能是精子活動力不足的徵兆。

3.精液太白

雖然正常的精液應為灰白色，但如果過於白色，也需要多留意，朱醫師表示精液過白並不代表精子數量多，反而可能是感染或有病菌的徵兆，並非只有異常顏色才是生病的指標，精液太白亦不算是健康。

4.精液太黃

精液呈「黃色」也是感染的警訊！朱醫師表示通常表示輸精管、泌尿道、前列腺或精囊可能發炎。如果伴隨射精時的灼熱或疼痛感，應儘速就醫，否則可能導致不孕問題。

最後小編也提醒一下男生們，其實大家與其追求「鳥鳥」們是否能夠於網上得到高分的評價，倒不如花多一點時間關心其健康，因為一隻內外都同樣健康的「鳥鳥」才是王道。