櫻井翔原來是學霸　從Arashi跨界做新聞主播　曾為採訪遠赴阿富汗

日本國民男團「嵐」（Arashi）成員櫻井翔，因日本電視台新聞節目《NEWS ZERO》專訪賴清德，引發網路熱議。此次專訪櫻井翔以節目主播身份訪台，雙方就台日關係及兩岸議題深度對談。讓人看見櫻井翔不僅是個偶像，還是個高材生、新聞主播。



偶像男團嵐自1999年出道至今已成團26年，成員包括大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也及松本潤。其中，櫻井翔以慶應義塾大學經濟學部高學歷背景，展現自律與學習能力，成為演藝圈罕見的學霸偶像。父親櫻井俊更曾任日本總務省總務事務次官，家庭教育開放，對櫻井翔影響深遠。

日本國民男團「嵐」（Arashi）成員櫻井翔。（視覺中國）

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櫻井翔2006年起擔任《NEWS ZERO》週一主播，不僅以偶像身份跨足新聞界，更親自參與採訪與新聞腳本撰寫，贏得專業肯定。他曾遠赴阿富汗、柬埔寨、東日本大震災災區及非洲迦納等地，深入報導社會議題及災後情勢，展現新聞人的責任感與行動力。

據《NEWS ZERO》節目19日起以「台灣有事」為題展開一週特別報導，櫻井翔親自赴台專訪賴清德。櫻井翔在訪談中表示：「讓人印象深刻的是，在長達一個半小時的訪談中，對方完全沒有看筆記，甚至在翻譯發言的時候，也始終與我保持目光接觸。」此舉顯示賴清德的專業與自信。

櫻井翔親自赴台專訪賴清德。（FB@賴清德）

訪談中，賴清德親自迎接櫻井翔，兩人互動溫馨。櫻井翔以中文問候：「初次見面，我是櫻井翔。」賴清德則笑著回應：「認識你很久了，你在台灣非常受歡迎。」櫻井翔也指出，談及台日如家人般的羈絆，特別感受到溫暖印象，雙方合照也於社群平台網路引發熱烈討論。

儘管嵐自2021年休團，預計2026年春季巡演後結束團體活動，但成員們在各領域持續發光。櫻井翔表示，藝人不僅要娛樂大眾，更應肩負傳遞正確資訊與價值觀的責任。這次專訪也讓台日交流再創新高峰，成為兩國藝能與媒體合作的亮點。

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