大S徐熙媛流感命喪日本「她」澳洲拍戲發41度高燒　搶機票救命

【大S徐熙媛去世／離世】大S（徐熙媛）驚爆因流感併發肺炎2日離世，享年48歲，讓外界震驚不已，不少網友更直呼「是假新聞」，小S證實死訊，前夫汪小菲也從泰國趕回台灣，讓外界噓唏不已，更讓不少人正視流感的嚴重性，不少人紛紛衝去接種流感疫苗。



大S（徐熙媛）驚爆因流感併發肺炎2日離世，享年48歲。（視覺中國）

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網友也挖出，大陸女星李冰冰也曾鬼門關前走一回，她2015年在澳洲拍電影，感冒導致扁桃腺炎，持續發燒10幾天都無法退燒，最高燒到41度，但是當地醫院堅持不用抗生素。

李冰冰感冒導致扁桃腺發炎，高燒不退有生命危險。（微博圖片）

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李冰冰團隊和友人覺得再拖下去會有生命危險，托朋友搶到當晚機票，衝回家鄉治療，帶著三盒退燒藥，坐著輪椅上飛機撐到北京，立刻送往急診，醫生一看扁桃體都化膿了，直接住院打點滴治療，第3天退燒，才撿回一條命。

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