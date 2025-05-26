女優引退前夕遭電話詐騙　慘失6位數血汗錢：他看過我的片才來騙

日本AV女優竹內有紀引退前夕驚爆被詐騙，拍片6年以來所得的大部分收入幾乎被騙走，上月在社交網公開事件後，近日再接受媒體訪問講述更多事發經過，她直言現時處境就像在懸崖邊緣，跌入人生谷底。



竹內憑甜美外表加健美身形走紅（X @竹內有紀）

2019年出道的竹內有紀，憑甜美外表加健美身形走紅，她年初才剛宣布會在12月31日引退，未料告別前竟被不法之徒詐騙，對方更騙去她幾乎全部的血汗錢。事件源於4月28日竹內收到電話，對方自稱是警視廳人員，懷疑她與一宗欺詐案有關。該自稱警察表示，他們已逮捕其中一名疑犯，並在疑犯家中找到竹內名義的銀行卡，同時警視廳也收到幾宗與同一銀行卡號碼有關的騙案報告，所以希望她到警局接受調查。

竹內收到電話詐騙，對方自稱是警視廳人員，指她涉嫌與欺詐案有關（X @竹內有紀）

竹內當日還有其他行程，加上半信半疑，她便以工作為理由沒有即時前往警署。然而對方繼續在電話說出她的大量個人資料，包括本名、出生年月日、現時住址，甚至是學生時代的住所地址。混亂之下竹內相信了對方，因為未能親自到警局接受調查，對方指示她到沒有其他人在場的地方，接受更詳細的視像通話盤問。

被要求大額轉帳

此外，竹內亦經LINE收到逮捕信及凍結資產搜查令，令她更加深信不疑。為了「調查她的銀行戶口是否有犯案記錄」，竹內再次聽從對方指示，將她的銀行存款全數轉帳到一個指定戶口，金額達數百萬日圓（$100萬日圓約為港幣$5.5萬）。對方宣稱該帳戶是由檢察官指定，可以對她的資金「進行監管」。

竹內經LINE收到逮捕信及凍結資產搜查令（X @竹內有紀）

擔心連累同事才「助查」

事後，竹內立即向有法律背景的朋友進行諮詢，冷靜過後意識到自己受騙，於是馬上報案。雖然距離匯款只過了大約1個半小時，但詐騙集團已經「袋袋平安」，竹內無法討回血汗錢。竹內坦言，當時讓她最擔心的是詐騙犯不知從哪裡得知她真實的個人資料，再用她的本名申請銀行卡犯罪。同時竹內也害怕一旦警方上門到公司或家中搜查，到時身邊一同工作的拍檔也可能會被查問，捲入無妄之災，於是決定配合進行調查。竹內坦言：「為了下一份工作準備的所有儲蓄全都被騙了。如果那個時候能馬上前往警局，說不定就能發現是騙案。」

騙徒已一早掌握竹內大量私隱，行騙前亦已知道她是AV女優（X @竹內有紀）

騙徒疑看過她的片才行騙

竹內回想騙徒在電話中的語氣十分逼真，她當時沒有感受到太大異樣，而且對方也知道她作為AV女優活動的名字，令她認為犯人是事先調查過她再來行騙，「他們調查過我，肯定也看過AV（後再來騙我），兩件事加在一起，這樣一想就令人更加憤怒。雖然很老土，但真的沒想過自己也會中招啊。」被問到經濟狀況，竹內形容：「受騙後失去了大部分的財產，可以說是身處懸崖邊緣，是真正的人生谷底。神奇的是心情不算太沮喪，現在只剩下『只能盡力從頭再來』的想法。」

今年4月竹內在X公開自己的受害經歷（X @竹內有紀 截圖）

今年4月竹內在X公開自己的受害經歷後，多名熟人向她透露也曾遇到類似事件。即使清楚公開受騙一事後，很可能會被網民恥笑她「真是愚蠢，這樣的電話也相信，到底在幹甚麼？」，竹內還是決定站出來，「會受到欺騙的人平時通常都認真生活，不會隨便想到欺騙或懷疑別人。真正要受譴責的應該是犯下罪行的人。」她亦再次強調，警方不會使用LINE甚至視像通話聯絡民眾，如果收到這類電話，最好直接到附近的警局確認。