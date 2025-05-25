男友忍精不射床戰20分鐘女友叫苦 專家分享完整性愛時間是多少
撰文：ETtoday
出版：更新：
性生活對不少情侶而言十分重要，是生活中的潤滑劑，就有女網友指出，每次愛愛的時候，可以感覺到男友快要高潮了，但是男友都會刻意忍住，忍了3次之後才會射，每次性愛時間都要20分鐘，她感到疲累，曾和男友溝通，希望可以快點結束，但男友仍忍住不射，讓她很困擾：「真的超掃興。」
女網友在Dcard發文，每次與男友進行親密行為時，都能感受到男友快達到高潮，但男友總會忍住，忍2-3次才會射，「我很不喜歡，明明兩個人快同時到達那種感覺的時候，他憋著」。男友解釋，怕她覺得太快，沒有舒服到就結束了。
【相關圖輯】刻意延長性交時間「忍精不射」後患無窮！盤點5種性愛方式極傷身（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+26
原PO坦言，通常性愛一次約20分鐘，如果男友忍住，時間就會更久，「拖那麼久，我都不想要了」，某次她直接跟男友說不要忍，但男友仍忍住：
「我就直接跟他說，我不要了，在明確告知不喜歡了，還是忍住是什麼心態，覺得這樣真的超掃興。」
貼文曝光，掀起網友討論：
「他是愛妳的，所以力求表現，妳也可以想辦法讓他忍不住啊」
「我男友不忍住，1分鐘內搞定，忍住的話2分鐘」
「男人的迷思，男生都想做比較久，但其實就剛好就好」
「老實跟他說，做太久會很不舒服」
「我男朋友也是，他忍住容易後面突然沒知覺」。
【相關圖輯】26歲早洩男一碰就射狂被分手 醫生教五招延長房事：邊做愛邊計數（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+20
兩性專家欣西亞曾表示，以一段完整的性愛，從前戲到性交來看，時間上確實頗為彈性，倘若它是天雷勾動地火的激情，很可能15分鐘內就走完起承轉合。雖然短暫，卻令人欲罷不能，搞不好休息一次再來個第二回合。
【相關圖輯】性愛冷知識｜女性下體原來叫做比卡超？6個你不知道的私處英文名（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+11
勤力做愛可對抗抑鬱！研究證每月性愛這次數 患抑鬱症風險可大減性愛必做5件事避免尿道炎 醫生教事後如何沖洗下體才正確性愛｜晨間做愛比夜戰更起勁？台醫揭關鍵3差異：從睪固酮到助眠性愛｜買安全套必知！醫生教如何準確量度陰莖尺寸：不是越薄越好全球首家「AI妓院」Cybrothel揭秘：VR眼鏡＋性愛娃娃的另類體驗
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】