男友忍精不射床戰20分鐘女友叫苦　專家分享完整性愛時間是多少

性生活對不少情侶而言十分重要，是生活中的潤滑劑，就有女網友指出，每次愛愛的時候，可以感覺到男友快要高潮了，但是男友都會刻意忍住，忍了3次之後才會射，每次性愛時間都要20分鐘，她感到疲累，曾和男友溝通，希望可以快點結束，但男友仍忍住不射，讓她很困擾：「真的超掃興。」



女網友在Dcard發文，每次與男友進行親密行為時，都能感受到男友快達到高潮，但男友總會忍住，忍2-3次才會射，「我很不喜歡，明明兩個人快同時到達那種感覺的時候，他憋著」。男友解釋，怕她覺得太快，沒有舒服到就結束了。

性生活對不少情侶而言十分重要，是生活中的潤滑劑。（《金魚妻》劇照）

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原PO坦言，通常性愛一次約20分鐘，如果男友忍住，時間就會更久，「拖那麼久，我都不想要了」，某次她直接跟男友說不要忍，但男友仍忍住：

「我就直接跟他說，我不要了，在明確告知不喜歡了，還是忍住是什麼心態，覺得這樣真的超掃興。」



貼文曝光，掀起網友討論：

「他是愛妳的，所以力求表現，妳也可以想辦法讓他忍不住啊」

「我男友不忍住，1分鐘內搞定，忍住的話2分鐘」

「男人的迷思，男生都想做比較久，但其實就剛好就好」

「老實跟他說，做太久會很不舒服」

「我男朋友也是，他忍住容易後面突然沒知覺」。



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兩性專家欣西亞曾表示，以一段完整的性愛，從前戲到性交來看，時間上確實頗為彈性，倘若它是天雷勾動地火的激情，很可能15分鐘內就走完起承轉合。雖然短暫，卻令人欲罷不能，搞不好休息一次再來個第二回合。

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