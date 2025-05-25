從聲援被欺凌者到一夕爆紅　曾被罵白癡的「她」如何征服日本樂壇

你認識這位留著黑色娃娃頭髮型，看起來像一個小惡魔的怪奇少女「ano」嗎？憑藉人氣動漫《鏈鋸人》的片尾曲〈ちゅ、多様性〉一曲爆紅，與橋本環奈組成的「天使與惡魔的最終對決」名場面更在全網造成轟動，除了音樂上的表現，近年來ano也活躍於各大日本綜藝節目，時不時的犀利吐槽總是能殺得來賓措手不及，也被網友稱為是「迷因製造機」，不過在螢光幕前相當毒舌的她，事實上有著自己的一套人生觀，近日更以實際行動為被嘲笑的中學生發聲，快一起來認識這位充滿魅力的神祕偶像吧！



「你這種白癡不會幸福！」曾被全班欺凌的輟學少女

1997年出生的ano（あの)最初是以地下偶像團體「ゆるめるモ！」成員身份出道，這個組合的成員都是從街頭上找來的普通少女，其中也包括了一直待在家裡不肯去上學的ano，當時還是中學生的她，因為語言表達較遲緩，被班上同學嚴重欺凌，包括被逼到陽台邊作勢要把她摔下樓、腳受傷時故意藏起她的枴杖、一直向她的座位丟垃圾、課桌上寫滿叫她去死的塗鴉、被謾罵「你這種白癡一輩子都不會幸福的」等等可惡至極的行徑，最終導致她直接休學在家當起了「繭居族」。

ano用自身實際行動支持被欺凌的中學生。（ig@a_n_o2mass）

憑一張吐舌照成為全網熱議的黑暗系萌妹

某天，ano無意間看見了偶像團體的招募公告，便鼓起勇氣去報名，入團之後隨著各種演藝活動的進行，憑藉自身獨特的風格收穫了一群狂熱的粉絲，也讓她慢慢發現「完成作品」的充實感。在一次公開表演上，被一張網友拍下「奇跡の一枚」的吐舌照而引發全網關注，ano身穿一襲黑洋裝配上邪媚般的吐舌表情，被拿來與有著純真無邪外貌的橋本環奈對比，被網友形容根本是現實版的「天使與惡魔的最終對決」，從此奠定了ano與眾不同的c，也讓大眾開始對她產生興趣。

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又怪又難預測！靠冷吐槽和反差萌成節目寵兒

2020年，ano開始以個人名義展開音樂活動，從原本在團中拿著吉他自彈自唱的少女偶像，轉變為有些歇斯底里、有些病態的喪系偶像，同時間也陸續參加許多綜藝節目，在節目上不僅經常回答出天馬行空的答案，更會冷不防的做出毒舌的吐槽，莫名其妙的應答總是讓主持人應接不暇，並時常登上社交平台上的熱門趨勢，這位性格怪異的美少女漸漸被日本大眾所認識。

（左）ano、（右）橋本環奈（X@Cpt_Nukom）

為《鏈鋸人》演唱片尾曲爆紅 成為日本年輕人追隨指標

2022年，ano為人氣動漫《鏈鋸人》演唱了片尾曲〈ちゅ、多様性〉，在YouTube上擁有超過7千萬的播放量，串流突破一億次，讓她迅速成為了家喻戶曉的歌手，她也參與更加多元的節目，有時調皮搗蛋的形象，或是坐在大叔來賓旁，表現出清冷表情和有氣無力的娃娃音所產生反差萌，都讓節目效果拉滿，要躍升為綜藝節目的新寵兒，知名度竄升的ano開始被年輕人當作流行指標，她自我又不隨波逐流的個性和風格深受粉絲喜愛。

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從被欺凌的頹廢少女到用行動鼓勵別人的暖心偶像

近日，一位日本網友在社群平台X上貼出了一件衣服，表示自己身為中學生的妹妹買了這件很土（ダサい）的衣服要穿去畢業旅行，請大家幫忙想要怎麼暗示妹妹不要穿去。ano看見這篇貼文後，便特地在網上買了一件一模一樣的衣服，並親自穿上身，並在這張照片下留言：

「別管衣服到底土不土^ロ^

穿你喜歡的衣服就好^ロ^

穿讓你心情好的衣服就好^ロ^

周圍的人可不會特地迎合你^ロ^」



（X@aNo2mass）

ano用自身實際行動支持這位被欺凌的中學生，傳達出做自己、不迎合他人的態度，該貼文引發許多網友的熱烈讚賞：

「對Ano的印象真的大大大加分耶，好暖好可愛」

「ANO穿也太合適。暖心幫少女打氣真棒」

「由ano口中說出來特別有說服力」



也有網友提到，因為ano過去就有被欺凌的經驗，在成名之後，透過作品傳遞「每個人都應該被接納」的理念，鼓勵弱勢群體勇敢做自己，將這些痛苦的經歷化作音樂創作的靈感來源，她保持自我的態度、不畏世俗眼光的精神，完美體現在她的人生歷程中，也正如一位網友所說的：

「不是ano落後了時代，而是時代終於追上了她。」



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