裁員潮殺到？專家Son姐教「保命」3招　打工仔轉危為機：居安思危

今日（２日) 有消息指有「BIG 4」之一的會計師事務所羅兵咸香港事務處將調整人手，本月料有大約50名合夥人離職，同時多個部門員工被減薪，幅度最少20%至30%。對於有關消息，羅兵咸回應稱︰不予置評。

近年經常都聽到香港經濟差，在當前全球經濟波動下，不少企業亦逐步調整組織架構，裁員潮頻繁出現，令許多打工仔感到職場安全感大幅下降，但與其被動地等公司「發落」，企業顧問「Son姐」就教三招在職場上保命，讓打工仔即使被裁員，也能從容面對，轉危為機！



《我要準時下班》劇照

香港職場近年風聲鶴唳，不少打工仔突然收到「大信封」，連平日看似穩定的企業也悄悄啟動裁員計劃。從茶水間到社交平台，處處瀰漫著不安的氣氛，彷彿誰都可能成為下一個被請走的對象，《開罐OPENER》就請教了有「辣媽CEO」之稱的企業顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，她表示在與其坐等公司決定自身命運，倒不如主動出擊，大教三招在職場的猛烈競爭下有效自保！

自保攻略一：調整僥倖心態

《大叔的愛》劇照

都知道經濟差，大環境越來越難做生意，加上許多港人轉移消費淘寶、拼多多等內企業，香港的商家必須「輕裝上路」，預早通知打工仔並根據勞工法例賠償，已經是老闆們較為負責任的表現，「拖住你仲衰」。

有見及此，Son姐建議打工仔切勿抱有僥倖心態，因部份打工仔即使遇到公司拖糧，都會因為曾付出過勞動成本而繼續工作，「佢係有錢所以唔俾你，定係生意不景，其實有眼睇」、「你明知再捱落去都唔得」，更表示許多打工仔面對裁員潮都會因為不想離開舒適區而拒絕主動作出改變，「佢哋會覺得做住先囉，而家唔做前幾個月嘅糧都冇」。

自保攻略二：持續裝備自己

《大叔的愛》劇照

Son姐提及越來越多公司解僱老員工，轉而聘請新員工，「淨係講前10年20年，你當日入公司嘅skills有冇進步過」、「再睇一啲未來嘅挑戰，要有嘅技能你有冇」，強調入公司時間長與升職並無直接關係，笑言「嫁個老公都冇可能叫佢養你成世」。

因此即使進入職場或公司的時間長，對於裝備自己或職業規劃應該時常保持「危機感」，「未行到嗰步之前，唸下自己有冇咩第二跑道」、「要keep住裝備好自己，學吓新技能」，更分享自己與網約平台的司機交談，認為該位司機的心態值得部份打工仔學習，「我都係啱啱開始，我份工就未死嘅，但我覺得唔好理咁多，橫掂都有架車」，表示與其過分擔心，不如早日準備好裝備自己。

自保攻略三：做好自己本分

《和解之後》劇照

每間公司的裁員準則都大不相同，並非員工的控制範圍內，本身在公司人際關係的圈子、職責、工資待遇等等都有機會成為裁員的原因，因此不斷關心公司決策其實無補於事，「係咁收風，睇會唔會到我呀」、「亂有冇用先？」，提醒大家必須保持理性，公司決策作為打工仔們是無法參與，過分擔憂亦不會對結果造成任何影響，因此Son姐建議公司內部開始變得混亂時，應該要繼續做好自己本分，「個個都喺度諗公司可能都唔得，應該依然唔好理咁多，一日返緊呢份工，一日有糧出俾我，依然係要做好本分」、「諗吓點樣做好佢，頂到一日得一日」。

最後Son姐提醒打工仔如果想提高競爭力，自身技能是其次，在經濟狀況低迷時，打工仔是「比心態」，若果心態正確自然會去不同方式增值自己，反之若果心態極之負面，「有技能你都唔會去發揮」，因此希望大家在亂世中能夠冷靜思考及處理，「都未殺到埋身，你就已經叫晒救命」、「要居安思危」。