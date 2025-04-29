比躺平更嚴重！00後打工仔掀「安靜離職」潮　5大徵狀你中幾多個

大家對「躺平」這個眾多打工仔的「心聲」應該都不陌生，但其實近期在全球職場上，還有另一個讓老闆更無助又無奈的現象正在蔓延，那就是「安靜離職」。到底甚麼是「安靜離職」？你又是否已經靜靜地成為「離職」的一員？讓我們一起來看看吧！



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近日，在社交平台上有不少網民討論到職場上打工仔的一種新興工作現象——「安靜離職」。所謂的安靜離職，並非真正的辭職，而是打工仔們對公司的態度產生了變化。他們奉行「三不政策」，不再無條件投入、不主動加班、也不再為公司燃燒自己，所做的一切僅以最低工作要求為目標。

之所以出現這種現象，是因為不少打工仔面對薪資停滯、過勞常態、升遷無望，開始重新衡量付出與回報的關係，拒絕無止境地「燃燒自己」。有人更認為，這是一種集體的「覺醒」。那麼，到底怎樣才算處於「安靜離職」的工作狀態呢？以下5大「離職」徵狀，你又中了多少項？

《三十九》劇照

5大「安靜離職」徵狀

1. 只做本份，額外工作通通拒絕

安靜離職的第一大特徵，就是只完成職責範圍內的工作。以前你或許會為了升職加薪，自動請纓，主動OT博取更多表現機會，但今天的你，卻會冷靜地拒絕。無論是額外任務還是無酬加班，一律謝絕，劃清界線。

2. 準時打卡上下班

上班一秒不早到，下班一秒不多留。不會再為了表現而留下來「義務OT」，放工時間一到，即刻收拾離開，生活與工作清晰劃分，互不干擾。

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3. 對升職加薪漠不關心

當你處於安靜離職的狀態，對於升職、加薪、獎金，甚至未來的職業發展，通通失去熱情。因為你認為，不論付出多少努力，回報也未必成正比，「做多做少都一樣」。

4. 對工作無感

曾經，你可能會為了完成一個專案而通宵達旦，但現在，只求完成任務，對工作再無熱情。工作，變成純粹的收入來源，而不再是實現自我的舞台。

5. 積極追求工作與生活平衡

當你開始將人生重心轉回自己，不再讓工作佔據生活的全部，而是注重提升生活質素，努力讓自己達到真正的「Work-Life Balance」。