女神配對計劃｜梁敏巧向BabyFace派好人卡　女神5信號代表無運行

TVB全新戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》自開播以來在網上得到極多網民迴響，而在最新一集就有早前以自戀形象在網上爆紅的「Baby face」，再次向梁敏巧真情告白，但最後卻慘收好人卡。《開罐OPENER》早前就找專家分享女生五大行為，可能是對你沒有意思，在婉拒你的好意，等大家提早知道自己已被派「好人卡」，做定心理準備。



TVB 《女神配對計劃》截圖

「升呢回歸」的Baby face在真人騷《女神配對計劃》中，對女神梁敏巧窮追不捨，出動四大冧女絕殺之後，仍然慘被拒絕派好人卡，「你係好好嘅人」，二人早前在《東張西望》節目上已經相處過一段時間，以為有機會可以進一步發展，但男生真的能聽懂女生說話的真實意思嗎？前新聞主播兼 HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 就曾分享，如果女生有以下5個行為，可能代表對你無意思，在婉拒你的好意。

TVB 《女神配對計劃》截圖

▼▼▼▼點擊看5個行為代表女生對你無意思▼▼▼▼

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1.已讀不回

不要再催眠自己，為她找藉口「工作太忙」、「可能忘記帶手機出門」、「她還沒空看訊息」，如果經常性被已讀未回，甚至不讀不回，代表她並不熱衷跟你聊天。婉轉地用「已讀」代替「我對你沒興趣」，這是殘酷事實，請接受吧。

2.短訊只回「嗯」、「哦」、「哈」

你可能很興奮地打了一大段說話，但她卻只回：「嗯」、「哦」、「哈哈」⋯⋯很明顯她是在敷衍你。女生對自己有意思的男生，就算害羞也不會只回：「嗯嗯」、「哈哈」，一定會想盡辦法把話題接落去，絕對不會讓自己變成「句號王」。

3. 經常借機結束WhatsApp對話

「我要去沖凉囉」、「我要睇電視喇」、「而家食飯先」⋯⋯如果你經常收到類似句子，那麼情況就不太樂觀。畢竟女孩子在和心儀對象聊天時，才不會想自己中途離場！

除非是在「吊你胃口」，若果太常發生的話，男生們請你自己優雅地退場，不然只會淪為癡漢等級的追求者了。

4. 約極唔出

每次約她都被不同的藉口拒絕，這次是要加班，下次要和家人吃飯，下下次又說要帶隻狗去做Spa⋯⋯一個女生如果真的喜歡你，排除萬難也會赴約，說不定還會主動約你呢！

5. 對於你的暗示，總是敷衍帶過

對於你暗示性的話語，明明她聽得懂還裝不懂，從來不正面回答你的問題，那可能，她根本沒那麼喜歡你，或者還不想定下來，所以選擇性回答你的問題，真正認定你的女孩，絕對會接住你的暗示！

《我的ID是江南美人》劇照

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女生對你有意思的行為一：秒回或合理時間內回覆短訊

女生只會對有興趣的人秒回，或者至少一天內必然會回應你的短訊。而且「絕不Hea回」，內容很少有錯字。是的，當她著緊一個人時會細心檢閱文字，不希望回應你的內容有出錯。

女生對你有意思的行為二：不抗拒與你有身體接觸

當你們出街時，手貼到手或是走得比較接近時，她也不會想與你保持距離，若不介意與你共用吸管或餐具，表示她不拒絕與你發展。

女生對你有意思的行為三：暗示你去約她

她總會提議有那些地方好玩、那間餐廳想試，暗示你約她出街。身為男士的你，應立即問她何時有空陪她出遊吧！

女生對你有意思的行為四：關心問候你

早上返工前或是晚上放工後有時會收到她的問候短訊，那表示她在想你，不要錯過回覆她。

女生對你有意思的行為五：會應約

她願意與你外出，即使未能應約也會主動建議另一個時間，好好把握一起相處的時光吧！