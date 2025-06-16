90歲日本AV女優堅決不退休　觸碰男優一夕解放！自曝下海心路歷程

在日本AV產業中，高齡女優極為罕見，但正所謂百貨應百客，AV產業亦與時並進服務各種性癖和喜好，現年90歲的小笠原祐子是日本「最高齡AV女優」，日前接受日本傳媒專訪更大膽揚言無退休計劃，「我會繼續當『現役最高齡AV女優』」。



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據日媒《日刊SPA》報導，現年90歲的小笠原祐子近日接受專訪，罕見談及自身的出道契機與心路歷程，小笠原祐子表示在23歲時經友人介紹認識了丈夫，兩人僅交往3個月便閃婚，婚後成為全職家庭主婦，直言丈夫是完美的男人，「老公每天都會擁抱我」，更始終將她放在人生第一位。然而，這段幸福婚姻在丈夫59歲罹患胰臟癌離世後戛然而止，結束兩人長達數十年的深厚感情，喪夫之痛讓她陷入長期的低潮。

而在丈夫去世後，小笠原祐子開始嘗試新生活，61歲時轉行擔任酒吧媽媽桑，後來又協助兒子經營居酒屋，而直至一位AV片場化妝師友人邀請她出現AV作品，並在對方邀約3年後，最終在81歲時決定出道成為AV女優，更曾大膽揚言要拍到90歲才考慮退休。

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而在她在首部作品中，是時隔24年再次與男性共浴，身體自然而然地重現過去與丈夫相處時的親密舉動，「那是我人生的第二個男人。時隔大約24年後，竟然再次與男性一起泡澡，在泡澡的時候，我的手就不自覺碰到對方的下身，我以前就習慣對丈夫這麼做，身體自然會記得這個動作」 ，這些拍攝經驗不僅讓她重溫舊日情感，更形容自己過去壓抑的情感一夕之間被解放。

而當初揚言要90歲才考慮退休的小笠原祐子，如今90歲仍活躍於AV界，更笑稱並冇退休打算，雖然不知道身體能否撐得住，但堅定表示，「我會繼續當『現役最高齡AV女優』」，活出屬於自己的人生下半場，為大家帶來更多精彩的作品。