愛情最不求回報的4大星座　雙魚拍拖付出所有、天秤為愛委屈自己

很多人在戀愛時，都希望自己能收穫到另一半的愛。但也有很多人，在談戀愛時只付出卻不圖回報。



今天就來盤點一下，到底是哪些星座在戀愛裏只一味地付出呢？

探究4大拍拖默默付出無怨言星座，雙魚戀愛從不考慮自身，只希望對方幸福快樂（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4大星座戀愛中完全不圖回報（IG@tvn_drama；01製圖）

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1. 雙魚座

說到只付出不圖收穫，雙魚座一定是第一名。他們一向只考慮別人如何如何，從不考慮自己能得到什麼，甚至有時候，自己得到的東西稍微多一點，心裏都會慌。

恐怕他們只有在認識到，「幫助別人之前應該先管好自己」這個道理之後，才能對自己好一點吧。

2. 天秤座

天秤遇到自己喜歡的人，就特別容易委屈自己，只要能獲得另一半的歡心，他們可以放棄很多自己原本喜歡的東西。

但其實，愛情想要長久，委曲求全是不行的，很有可能委屈到最後，一無所有，還是做自己更靠譜呀~

3. 巨蟹座

巨蟹要是喜歡上一個人，可以為了這份愛做出很多努力，甚至是為了愛顛倒黑白。而且巨蟹經常是付出五分，卻只讓你知道三分，但這樣的背地裏付出，經常會落得沒人珍惜的下場。

可是對巨蟹們來說，他們卻經常因為自己在對方身上付出了太多，而漸漸失去抽身的勇氣。

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4. 白羊座｜牡羊座

對白羊座來說，他們只有一份愛，要麼不付出，要付出就是全部。

當他們認定自己遇到的是「此生真愛」之後，不管為了他做什麼都可以，但如果你不是白羊最愛的小寶貝，那白羊怕是根本都懶得搭理你。有結果的付出叫付出，沒有結果的付出叫代價。

雖說戀愛嘛，你開心就好，但還是希望這幾個星座的寶寶們，付出了之後都能得到自己應得的回報。

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