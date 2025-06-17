2025十二生肖下半年運程　事業+財運大公開！玄學家教1招化解衰運

踏入6月下半個月，大家這一年暫時過得如何呢？台灣玄學家小孟老師近日分享了12生肖2025下半年的運勢，包括事業運、財運、幸運色，即使是「黑氣石」也可以透過一招化解，在今年剩下的日子好運連連！



第1名：屬雞

出生年份：2017、2005、1993、1981、1969、1957、1945

屬雞朋友可算是一洗上半年頹氣，下半年的人緣極佳，建議多接觸工作上相關的人脈。形象也不能忽視，如果有較多機會見客或是以業績為主的工種，注重打扮可讓你留下更好的印象。財運方面較易花錢買新衫，不過也值得投資。幸運色是黃色。

第2名：屬牛

出生年份：2021、2009、1997、1985、1973、1961、1949

屬牛的你們在別人眼中是工作能力很強的人，很多時會成為同事求助的對象。記得先處理自己本身要負責的事情，有餘力時再幫人，避免影響工作進度。投資運也很好，只要相信自己的眼光便會一切順利。幸運色是白色。

第3名：屬龍

出生年份：2024、2012、2000、1988、1976、1964、1952

工作上有好的表現，獲得上司的肯定，好好表現的話有機會趁這段時間發圍。錢財方面最近容易衝動購物，花費時記得要有所節制。幸運色是淺灰色。

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第4名：屬兔

出生年份：2023、2011、1999、1987、1975、1963、1951

下半年充滿活力，工作上的行動力滿分，身邊的良好工作氣氛也會感染到你，當帶領團隊時更可凝聚同事的士氣。多研究投資理財項目，會對你有所幫助。幸運色是橙色。

第5名：屬馬

出生年份：2014、2002、1990、1978、1966、1954、1942

在職場會遇見志同道合的夥伴，讓你的工作環境變得很開心，分享事情也很易獲得認同。如果想轉工，朋友可能會介紹到適合的工作，機會來時要好好把握。財運方面容易衝動消費，購買前先考慮實用性再決定。幸運色是紫色。

第6名：屬羊

出生年份：2015、2003、1991、1979、1967、1955、1943

下半年你的任何表現都會被無限放大，記緊一定要呈現自己好的一面，才可以在眾人心中留下好印象。想轉工的朋友也容易遇上適合機會，面試時記得展現自信。正財運不俗，如果是要追業績的朋友，有效地發揮人力便可達到好成績。幸運色是水藍色。

林家謙生肖屬羊（資料圖片）

第7名：屬狗

出生年份：2018、2006、1994、1982、1970、1958、1946

有機會在職場遇到眼紅或與你合不來的人，人際關係更可能令你困擾。小孟老師建議先溝通，如果真的不合拍就不要勉強，專心做好自己。財運方面，最近很容易會花錢在吃東西上，用錢前可以先格價。幸運色是啡色。

第8名：屬鼠

出生年份：2020、2008、1996、1984、1972、1960、1948

因為對自己的要求過高，也想得到上司認同，一旦沒有達到標準便很容易責怪自己，令工作時容易感覺挫敗。其實在別人眼中你已做得很好，越是怪責自己反而會有反效果，凡事盡力就好。投資理財很有自己的想法，要繼續維持，幸運色是淺綠色。

第9名：屬豬

出生年份：2019、2007、1995、1983、1971、1959、1947

職場上容易遇到意見不合、使你看不順眼的人，其實對方並不討厭你，但大家需要更多的空間去討論及調整差異，付出一點耐性，你們很快就會找到共識。財運方面今個月會想亂花錢，建議好好控制物慾。幸運色方面，粉紅色或水藍色都對你有幫助。

Ivy So@COLLAR生肖屬蛇（資料圖片）

第10名：屬蛇

出生年份：2025、2013、2001、1989、1977、1965、1953

工作上的情緒化會令身邊的人變得恐懼，不知該怎樣與你相處。其實只要你直接說明情況，便會發現他們願意包容，建議好好表達自己的內心，不要凡事都憋在心裡。財運方面容易因別人的意見而「耳仔軟」胡亂投資，要多做功課，小心被騙。幸運色是水藍色。

第11名：屬虎

出生年份：2022、2010、1998、1986、1974、1962、1950

未來半年有很多事情讓你失去信心，也不肯定自己的方向是否正確。老師鼓勵虎囝虎囡們，只要一步一腳印，總會達到你想要的結果。不要給自己過多壓力，做好現時的工作就可以了。財運方面投資前最好先做些功課，不要感性行頭，否則很容易失敗。幸運色是粉紅色。

第12名：屬猴

出生年份：2016、2004、1992、1980、1968、1956、1944

在工作上會碰到一些無法控制的事情，令你覺得麻煩。小孟老師提醒要看開點，如果太執着要得到成果，反而會因得失心太大而進一步影響情緒。理財方面很有自己一套，如你本身已有既定的理財習慣，就不要輕易受人影響而改變。幸運色是黃色。

12生肖的運程雖然有排名之分，但即使運勢一般，排名較後也不用太擔心，小孟老師建議可以將一對竹筷子放在抽屜內，同樣可幫助大家步步高升及行好運。

資料來源：小孟老師

（玄學及生肖運程非精密科學，以上內容只供參考。）