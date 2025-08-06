2025下半年陸劇推薦｜《赴山海》耗資3億、《生萬物》楊冪演村姑

2025下半年陸劇推薦｜陸劇排行｜下半年登場陸劇有多部備受關注，分別有任嘉倫主演的《風與潮》、迪麗熱巴與陳星旭主演的《梟起青壤》、楊冪主演的《生萬物》、羅雲熙領銜主演的《水龍吟》、還有田曦薇與張凌赫領銜的《逐玉》、還有成毅、古力娜扎主演的《赴山海》和黃景瑜、關曉彤主演的《煙花少年》，主題包括有古裝武俠，也有懸疑愛情等等。



2025下半陸劇推薦【1】《風與潮》── 「白玉蘭獎」班底製作「澳門王」何賢發跡故事

該劇製作團隊實力雄厚，是名副其實「白玉蘭」班底。本劇總製片人梁仁紅，曾獲得「飛天獎」優秀電視劇獎、「白玉蘭」評委會大獎、「五個一工程」特別獎等國家級獎項；總製片人鄒鵬，其作品多次榮獲中宣部「五個一」、飛天、星光、金鷹等多項國家大獎；導演楊振宇曾擔任《山海情》《懸崖》等作品攝影指導，並獲得「白玉蘭」最佳攝影獎；總編劇黃暉曾獲得「飛天獎」優秀編劇獎；攝影指導李博與美術指導王剛分別曾獲「白玉蘭」最佳攝影和最佳美術獎提名；造型指導易小雅和剪輯指導何一平分別以《蒼蘭訣》《狐妖小紅娘》和《暗夜與黎明》《消失的十一層》等劇深受廣大觀眾喜愛。本劇故事以抗戰時期澳門的金融和貿易戰為背景，通過何賢等小人物在面對日軍侵略、經濟封鎖和人性考驗時的抉擇與行動，展現了他們不屈不撓的愛國精神、守望相助的民族情懷。

2025下半陸劇推薦【2】《梟起青壤》── 迪麗熱巴、陳星旭CP感爆燈

懸疑愛情電視劇《梟起青壤》由迪麗熱巴、陳星旭主演，改編作者「尾魚」的同名小說，由田裡擔任總導演、何坦任導演。本劇耗時4個月在雲南還原「纏頭軍地宮」，融合敦煌壁畫紋理與賽博朋克光影，單集預算超800萬人民幣。騰訊視頻站內預約量破200萬（截至6月30日），抖音相關話題播放量超120億次，小紅書互動量居同期首位。故事講述一個隱密的民間異能組織「南山獵人」，專門除去一種名為「地梟」的生物。聶九羅（迪麗熱巴 飾）身為組織的一員，和身世淒慘的炎拓（陳星旭 飾）不打不相識，兩人歷經各種危險，齊心對抗並揭開地梟的秘密。迪麗熱巴在劇中飾演的聶九羅是一位擁有雙重身份的關鍵角色，這一複雜且極具挑戰性的角色為劇情增添了不少看點。

2025下半陸劇推薦【3】《生萬物》── 農村小人物在大時代的變革

劇集拍攝場景實用200畝麥田實景拍攝，橫跨山東臨沂、日照及吉林白山搭建，分季呈現春耕、暴雨、雪景變遷，雪景戲零下環境實拍。服裝按1927年縣誌復原，「粗麻打補丁」「務農鞋沾泥」強化真實感；楊冪更是提前4個月赴山東莒南體驗農活，苦練方言。《生萬物》通過寧繡繡（楊冪飾）的成長故事，展現了在中國大陸動盪年代中女性的堅韌與智慧，以一名農村中的小人物的命運，展現大時代的變革，是一部兼具深度與情懷的年代情感史詩劇集。楊冪在本次的角色中將會受到極大的挑戰，這是她第一次挑戰此類角色。若劇集紮實落地，有望成為2025年成為話題之作，並為楊冪的演技正名提供重要契機。

2025下半陸劇推薦【4】《水龍吟》── 耗資過億人民幣復刻敦煌美學

劇集《水龍吟》由陳宙飛、錢敬午執導，羅雲熙領銜主演的玄幻武俠劇。劇集開放預約以來全平台預約量突破 320萬，創玄幻題材單月增速紀錄。微博主話題閲讀量超50億，連續登頂劇集期待榜。本劇改編自小說《千劫眉》，講述了從「異境」而來的神秘高手唐儷辭（羅雲熙飾），在武林江湖中不斷遊歷成長，在複雜紛擾、鬥爭激烈的世界中，守護天下的故事。全劇847套服飾採用全部採用非遺蘇繡工藝，其中唐儷辭的戰袍耗時3萬針盤銀繡，融合殷商赤狐圖騰、漢代寬袖流雲設計，以銀白主色調強化異域神性，彰顯中國大陸非遺傳承之美。劇集場景更是實景搭建14個影棚超5萬平方米，涵蓋劍王城巖壁、西域大漠等場景。《水龍吟》憑藉頂級服化道、未播先火的熱度及羅雲熙的顛覆性表演，被視為暑期檔「現象級爆款」潛力之作。

2025下半陸劇推薦【5】《逐玉》── 古裝劇預約量斷層式領跑

《逐玉》由導演曾慶傑執導，田曦薇與張凌赫領銜主演，本劇集一經公布在市場熱度一直居高不下，在騰訊視頻預約量破100萬（截至7月14日），愛奇藝加騰訊雙平台總量超300萬，創年度古裝劇新高。屠戶女樊長玉（田曦薇飾）與落難侯爺謝徵（張凌赫飾）於風雪中宿命相逢。樊長玉為了保住家產，勇敢招婿入門，與落難的武安侯謝徵假裝入贅成親，卻在相處中逐漸產生了真愛，並最終攜手面對困難的故事。

2025下半陸劇推薦【6】《赴山海》── 過億搭景+復刻非遺寶劍

《赴山海》在騰訊加愛奇藝雙平台預約量突破900萬（截至7月20日），刷新武俠劇歷史紀錄，遠超第二名352萬。未播已吸引超30家品牌聯名。導演由《三生三世十里桃花》導演任海濤執導，成毅、古力娜扎主演。《赴山海》講述了一名酷愛武俠小說但是卻被現實生活磨平稜角的躺平青年肖明明（成毅飾），在某次意外當中，誤打誤撞地進入了「系統」當中。通過「系統」，成功穿越到自己最愛的武俠小說《神州奇俠》，並且成為了小說中的主角蕭秋水（成毅飾）。該劇甚至耗資3億搭建327個實景（雲南竹林、壺口瀑布），復刻非遺龍泉劍「秋水劍」；特效由《流浪地球》團隊操刀，劍招呈現水墨意境。

2025下半陸劇推薦【7】《煙花少年》── 獨播版權費創歷史

《煙花少年》還未播出，其版權費就讓它拉高了話題度，愛奇藝以單集350萬元人民幣，創年代劇版權費紀錄購得獨播權，甚至入選央視2025年重點劇目。本劇改編自潘一擲小說《子弟》，由黃景瑜、關曉彤領銜主演。本故事講述了以三位一起長大的少年，學成歸來投身家鄉建設的故事，也講述了一段關乎於成長、創業以及勵志等元素交織的故事。黃景瑜突破以外在《紅海行動》、《破冰行動》等影視作品中的硬漢形象，此次他挑戰「鐵西城之子」張小滿，相信他會給觀眾帶來全新的驚喜。關曉彤從《搭錯車》到《二十不惑》等劇中，一直給觀眾的感覺都是演技派，同時她憑著自己獨有的熒幕氣質深受觀眾喜愛。這次搭檔黃景瑜，也給這部劇帶來不少的話題和熱度，讓人期待不已。