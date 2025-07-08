上半年陸劇10大最強角色　《藏海傳》肖戰《國色芳華》楊紫齊上榜

2025上半年陸劇圈相當熱鬧，像是《藏海傳》、《大奉打更人》等都是話題陸劇，騰訊娛樂評選出「上半年電視劇十大影響力角色」榜單，包括王鶴棣、楊紫、劉宇寧等人，吸引了廣大網友的熱烈討論。



2025上半年陸劇圈相當熱鬧，像是《藏海傳》、《大奉打更人》等都是話題陸劇。（《藏海傳》劇照）

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騰訊娛樂5日公布上半年電視劇十大影響力角色，榜單涵蓋多部古裝劇中的知名角色，包括王鶴棣在《大奉打更人》中飾演的許七安、肖戰在《藏海傳》飾演的藏海、楊紫在《國色芳華》飾演的何惟芳、陳都靈在《雁回時》飾演的莊寒雁，以及劉宇寧在《折腰》中飾演的魏劭，每位角色均因其深刻的形象塑造及劇情表現而備受觀眾喜愛，成為今年上半年古裝劇市場的亮點之一。

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榜單公布後，網友紛紛在微博平台上表達對各角色的支持與喜愛。其中，肖戰主演的《藏海傳》被多位網友稱為「現象級大爆劇」，並表示該劇值得反覆觀看，是今年暑期的必看長劇；劉宇寧主演的《折腰》一播出更是引起極大話題，堪稱是上半年最紅陸劇。

2025上半年騰訊電視劇十大影響力角色。（ETTODAY授權使用／記者田暐瑋製表）

陸劇十大影響力角色：



胡曼黎（孫儷 飾）-《蠻好的人生》

亮點：現實主義題材中堅韌女性，細膩演技展現多情感層次。

許七安（王鶴棣 飾）-《大奉打更人》

數據：男招商廣告時長破紀錄（43115秒），海外版權銷18國，騰訊男性角色冠軍。

藏海（肖戰 飾）-《藏海傳》

口碑：權謀劇天花板，微表情演繹獲讚，男性角色亞軍。

何家麗（梅婷/沈月 飾）-《六姊妹》

創新：雙演員分飾同一角色不同年齡段，展現70年代女性成長，年代劇角色冠軍。

何惟芳（楊紫 飾）-《國色芳華》

榮譽：古裝女性角色冠軍，融合非遺制墨與牡丹文化。

莊寒雁（陳都靈 飾）-《雁回時》

成就：古裝劇熱度冠軍（熱度值11.8萬），復仇主線+女性互助敘事，古裝女性角色亞軍。

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崔業（王寶強 飾）-《棋士》

突破：市井小人物逆襲，草根氣質與棋道精神結合。

魏劭（劉宇寧 飾）-《折腰》

熱度：海外成績亮眼，男性角色季軍。

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劉美心（鄔君梅 飾）-《六姊妹》

深度：傳統母親的複雜性與溫情。

薛曉舟（董子健 飾）-《蠻好的人生》

共鳴：輕喜劇演繹都市青年困境，真實刻畫生活痛點。

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