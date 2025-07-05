2025上半年陸劇排行榜：難哄/蠻好的人生/折腰/藏海傳/國色芳華

雲合集均V30有效播放上半年排行榜正式出爐。（V30：每集30天累計有效播放）TOP10分別是：《漂白》、《藏海傳》、《國色芳華》、《難哄》、《折腰》、《六姊妹》、《雁回時》、《無憂渡》、《白月梵星》、《蠻好的人生》。



其中，《漂白》集均V30最高，為5490萬，也是10部劇中唯一有效播放破5000萬的劇；進入TOP10的劇集中，有3部集均有效播放量在3000萬以下，分別是《無憂渡》、《白月梵星》、《蠻好的人生》。《棋士》以2583萬的成績緊隨第10名之後，遺憾錯過。

類型上看，當代劇3部，年代劇1部，古裝劇6部。題材上看，刑偵罪案、懸疑志怪、都市愛情、年代家庭、古言仙俠、行業職場……元素豐富，形式多樣。為什麼是這10部劇闖入TOP10？獨舌編輯部嘗試給出自己的分析。

其中，《漂白》集均V30最高，為5490萬，也是10部劇中唯一有效播放破5000萬的劇。（《漂白》劇照）

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《漂白》：越不敢看越想看

今年過年早，本以為在元旦和春節不到一個月時間裡，都會沉浸在歡樂過年氛圍裡。不料，愛奇藝「迷霧劇場」極限空降的《漂白》，硬是在這個檔期讓大家突然感受了一把不寒而慄。



《漂白》之所以能成為開年第一爆，源於它一上來就給了首波觀眾以巨大的尺度震撼。尤其是對犯罪現場和犯罪行為的呈現，視覺衝擊力極大。被尺度吸引而來的觀眾繼續追劇，會發現它有著多重「極窒」感，把懸疑、犯罪類型劇的敘事手法、人物塑造、人性揭露變得更簡單、直接、純粹。

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《漂白》幾乎每一集都有部份段落讓網友「不敢看」。這些觸目驚心，源於人們對傷害行為的正常生理反應。世界上就是有惡魔存在。尤其是他們對被綁架女孩的傷害，利用到很多生活用品，讓觀眾對鍋鏟、浴缸、鉗子等產生了心理陰影。

文藝作品並不只有溫暖、治癒一種風格，冷冽、酷虐亦是可選項。只要有助於人們對世界的正確認識，只要正義戰勝邪惡的大結局在，就無需過度擔憂。在找茬和碰瓷式輿情多發的情況下，創作上主張保守主義其實是一種慢性自殺。

《藏海傳》：痛、爽、謎

「皮筋猴」男團出道，全網尋找第三人。從各類資料指數，到全網話題豐富度，以及體感溫度來看，《藏海傳》都稱得上火爆。



復仇是全球通行的敘事母題，也最能成為觀眾的情緒宣洩出口。《哪吒2》裡的一句「我活不活無所謂，我只要你死！」，點燃了人們的憤怒與激情。《藏海傳》則以傳統古典模式復仇為底，講述了苦心孤詣的少年屠龍記。

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在長劇向短的創作趨勢下，《藏海傳》能以40集的體量從頭到尾保持熱度堅挺，離不開痛、爽、謎。痛是復仇動因。藏海年少時親歷滿門覆滅之禍，學習營造技藝與縱橫之術，以身入局攪動風雲。藏海提前結束了童年，從此人間路窄，只剩一道深淵，還有很多同路人在復仇過程中失去了生命。

歎主角命運多艱，歎息那未冷的血，《藏海傳》無疑戳中了觀眾的痛點。爽是一種感覺。階段性滅殺仇人，從小魚小蝦到元兇巨惡，這個過程焉得不爽？《藏海傳》自稱不是爽劇，但確實在不同層面上爽到了觀眾。

謎是追劇動力和話題之源。藏海復仇路上的每個攔路虎怎麼除，突然多出來的「第三人」是何方神聖，滿門覆滅的真相如何？「癸璽」蘊藏的最高機密何解？復仇之後的道路如何選？正所謂懸念不斷，追劇熱情不減，討論不止，所以才會生出「野生編劇」這樣的話題來，所以才有觀眾心甘情願地陪伴藏海那麼多天。

《藏海傳》有肖戰粉絲作為基本盤，又陸續裹入了不少路人觀眾。雖然陰謀密織、珍瓏棋局般的大編劇時代結束了，中人之姿的權謀加上精良的製作和精准的行銷，仍然成就了一部熱播劇。

《國色芳華》：一個圈層不夠，就多吃幾個

要理解《國色芳華》的熱度，得從幾個層面來看。這部劇在播出時廣受好評，豆瓣7.8的評分也屬實不低，但也有一種聲音認為，過於正確的角色塑造讓觀眾有些無從下口，某種程度上影響了它的話題度和傳播度。



但從線下來看，作為《國色芳華》的取景地，新生的樂陵影視城開園即紅，在劇集播出期間接待遊客遠超預期。楊紫的一句「歡迎大家來樂陵千年棗樹林玩一玩」成為了最好的文旅廣告，讓不少人追劇追到線下，去樂陵領略一日看盡長安花的快意。

不僅如此，牡丹作為全劇的靈魂，劇中不僅詳細呈現了女主何惟芳種植名貴牡丹的技巧，涵蓋土壤的選擇、灌溉的方式，甚至具體到了溫度的控制，病蟲害的防禦等，還展現了牡丹在唐代如何應用於人們的生活，更以花喻人，用傳奇的故事賦予牡丹「逆境中綻放」的精神。

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而隨著劇集的熱播，菏澤60萬盆、價值1億人民幣的催花牡丹銷售一空，從側面說明了這部劇確實有忠實的粉絲群和影響力。

再者，年輕人對中國文化的認同感和付費意願，對圈層之外的人來說比較抽象，但卻扎實回饋到了對這部劇的追捧上。最後，劇中關於女性的遭遇、女性形象的塑造和獨立女性之精神的宣揚，讓目標觀眾甘之若飴，情緒價值得到充分滿足。

在龐大的觀眾基數下，任何小眾的賽道都可能藏著巨大的市場，《國色芳華》既穿透了主演的粉絲圈層，也打通了中國文化的鐵杆粉絲，還打動了無數的女性主義者。幾大圈層合力，為它的播放量和影響力提供了有效支撐。

《難哄》：給了女性想要的純粹拯救

《難哄》是TOP10中唯一的現偶。作為現言的「世界名著」，《難哄》早早就打通了現偶的受眾圈層。劇版牢牢地抓住了兩個點：女主溫以凡（章若楠 飾）令人心疼的經歷，和純粹的救贖。



溫以凡的處境，反映了很多女性的真實心路歷程：沒有原生家庭愛和物質的支撐，成長過程中遭受了很多周圍人的惡意，包括性騷擾，委屈、崩潰、無助，卻無人可依。內心的巨大空洞，帶來強烈的不配得感。

暗戀自己的高中同學桑延（白敬亭 飾），試圖填補這個空白，但因為青春期的貧窮、自卑、缺愛，愛意沒能好好說出口。

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多年後重逢，自己依然處境艱難，而他對自己的愛仍然鮮活，永遠不會過保質期。愛情的拉扯糾纏感由此而來。兩人在陰差陽錯的同居中重歸於好——這種集父愛、母愛、友愛、伴侶之愛於一體的情感，能量巨大，足以撫平溫以凡千瘡百孔的心。

這份愛情，是純粹的救贖，是生命中不可或缺的恰好——講明白這部份女性觀眾缺什麼、需要什麼，對於現偶而言就是最重要的。《難哄》做到了這一點。

《折腰》：給我一個小幸運，還你一份小奇跡

知道《折腰》播得好，但不看V30的半年榜，還真不知道它播得這麼好。畢竟作為一部延宕了將近兩年的古偶，即使最終艱難播出，也很可能因為核心設定、視覺風格的過時而「不響」。但《折腰》扛住了。儘管權謀線的卡通化遭到了一定的爭議，但觀眾們會用腳投票，該看的總還是會看的。



整體輕喜的改編風格是適配大眾口味的，「天塌下來有女主的臉頂著」的拍法雖然直給但有效，把「虐戀」女主改成心系天下的智謀女性的路子也和當下情緒對位。這一部戲，播出了導演鄧科的審美穩定度，播出了編劇南鎮的改編前瞻性，播出了宋祖兒的淨「扛劇」能力，播出了劉宇寧的市場基本盤和粉絲戰鬥力。

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《折腰》真正播出了「好飯不怕晚」的效果。在急躁的倍速時代下，這樣「小幸運」已經算得上「小奇跡」了。

《六姊妹》：我有一個猜想，不知當講不當講

按道理說，像《六姊妹》這種年代家庭題材劇，台播收視率高是常態，但網播V30能這麼高確實不常見。要知道，《人世間》這樣的頂級全民年代劇，V30也不過4711萬。況且，《六姊妹》要面對的，還有今年劇集大盤整體播放量的下降。



為什麼《六姊妹》的網播成績好？平臺層面，騰訊視頻強勢的市佔率是原因之一。創作層面，對這部劇敢於表現父輩的局限性，敢於表現年代深處的淚和髒（雖然不多），以及有野心的家庭群像結構，年輕觀眾也持肯定態度。

《六姊妹》要面對的，還有今年劇集大盤整體播放量的下降。（《六姊妹》劇照）

但對於年代家庭劇的網路熱播，我們也不妨做一次大膽猜測：有沒有可能，是因為不看盜版（主要是因為找不著）、願意付費的長視頻平臺核心會員訂戶，也已經出現熟齡甚至銀齡趨勢了呢？

《雁回時》：抓住下沉市場的女頻爽感

《雁回時》是TOP10中唯一的女頻逆襲爽劇。短劇化的極致設定，讓《雁回時》從一開始便贏得了下沉市場：女主莊寒雁（陳都靈 飾）本為高門貴女，卻長於鄉野逆境，為求自保弑親，逃回莊府後仍遭諸多刁難，她一一蕩平，改寫命運。



莊寒雁很符合女性觀眾對心目中「完美女主」的預期：有謀士心計，懂綠茶手段，既知書明禮，又強毅果敢。它太懂女性觀眾想看什麼了。

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男主傅雲夕（辛雲來 飾），是莊寒雁的前姐夫，兩人相愛首先在身份上就多了一層禁忌感。同時，男主的擇偶觀十分超前：不要勤儉持家、賢良恭順，而是要「恩怨分明，有勇有謀」。隱藏的爽感是：女性不因美貌、持家等外在功能性，而是因智識獲得男方愛重。它太懂女性觀眾的痛點了。

莊寒雁與母親阮惜文（溫崢嶸 飾）合力扳倒父親莊仕洋（喻恩泰 飾），其實暗含了一個事實：莊寒雁本人的不幸，以及莊母的不幸，源頭都是莊父。莊寒雁需要反抗的「命運」，其實是父親。重重爽感疊加，再保證好敘事節奏，《雁回時》贏得很穩。

《無憂渡》：少見的復古氣質

《無憂渡》的好，在於其復古氣質。近年來的古偶劇市場上，此類作品往往追求敘事宏大，情感濃烈，出現了很多套路化同質化的內容，觀眾多少有些審美疲勞。而《無憂渡》體量小，風格輕盈，加上以志怪見人心的立意，張弛有度的鏡頭語言，很有古早古偶劇的感覺。



這種《聊齋》風格的志怪作品，以單元劇的模式呈現，搭配中式恐怖的氛圍渲染，在垂類賽道上有極強的吸引力。它承接了中國傳統志怪文學「勸世」的功能，又和現代視角接軌，在敘事層面上進行了較好的融合。

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主要人物少女段半夏（宋祖兒 飾）和捉妖師久宣夜（任嘉倫 飾）人設扎實，情感互動淡而有味，CP感強。配角的故事線也很飽滿，「碧玉梨謎案」、「傀儡生心」等故事都令觀眾印象深刻。加上其類似警世寓言的主旨，讓每個單元都能傳遞出有價值的思考。

簡言之，美學是東方的，理念是傳統的，視角是現代的。主演宋祖兒具有較好的觀眾緣，許久未有作品跟觀眾見面，也在一定程度上助推了《無憂渡》的熱度。

《白月梵星》：白鹿的觀眾緣一朝變現

讓DeepSeek來分析為什麼《白月梵星》能夠取得如此優秀的播出成績，它能夠分門別類地給出很多條答案。然而，諸如「『倒反仙罡』的世界觀重構」、「仙族群像『去神聖化』」、「單元劇結構+強節奏推進」、「凡人修仙的『女本位』路徑」、「事業線優先的情感觀」、「特效與服化道革新」、「動作設計與實拍結合」等條目，其他仙俠偶像劇也有在卷。



《白月梵星》之所以能憑藉這些並未拉開多大差距的創作優勢，取得了位列前十的播出成績，還在於它有著一個巨大的創作外優勢——主演白鹿。白鹿並非科班出身，雖然在於正的運作下出道起點不低，但依然需要經歷一個獲取業界認可的階段。

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2023年，她領銜主演的《長月燼明》、《寧安如夢》播出後熱度都達到了預期。她本人也收穫了微博之夜年度飛躍演員、愛奇藝尖叫之夜尖叫單元「尖叫女演員」等榮譽。參考過往一線女星的事業軌跡，白鹿在2023年完成了獲取業界認可的階段，但2024年一整年，白鹿都沒有新劇與觀眾見面。

這種期待就都累積起來，給到了2025年數部白鹿主演劇集裡第一個與觀眾見面的《白月梵星》。劇集本身的亮點又很好地托住了業內外對白鹿的高期待，成就了後續優異的播出成績。

《蠻好的人生》：人物、節奏、話題都蠻好

在上半年的劇集市場上，《蠻好的人生》能脫穎而出，原因有三。首先是劇集節奏快。《蠻好的人生》省略了細緻的鋪陳，把密集的矛盾進行壓縮，僅用前三集的篇幅就講完了女主胡曼黎（孫儷 飾）在婚姻、家庭等方面遭遇的挫敗。隨後她就專注地投入到「搞事業」之中，進度快到飛起。



在保證劇情快速推進的同時，每集都設置了高能橋段。觀眾的情緒隨之起起落落，以至於能在長劇裡看出短劇的「爽感」。其次是故事張力強。家庭事業雙雙受挫，胡曼黎遭遇「天崩開局」，但她打碎過去，從頭再來，在保險行業裡幹得風生水起，實現了大逆轉。

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胡曼黎的搭檔薛曉舟（董子健 飾），從一個愣頭青，蛻變為對待業務更為沉穩的職場人，有著清晰的成長軌跡。在人設上，胡曼黎、薛曉舟都有各自的缺點，虛榮、莽撞等等，這種帶有瑕疵的真實，給故事帶去了更貼近生活的質感。

最後是話題屬性強。胡曼黎作為保險行業的從業者，天然就涉及到醫療、婚姻、養老等民生議題，相當於提供了一個反映當代社會生活的剖面。從一份份的保單裡，觀眾看到不僅僅是豐富的故事，還能看到都市生活的複雜，引起了廣泛共鳴，非常有利於劇集破圈傳播。

結語

以上成績來之不易，很多劇碼值得重看，經驗值得發揚光大。但也要注意到，去年5月出了V30集均播放量破億的《慶餘年2》，今年上半年成績最好的《漂白》也不過5490萬。頭名狀元近乎腰斬的成績落差，凸顯了今年長劇集的播出困境。



除了觀眾注意力的轉移，今年劇碼的「內力」比之去年下降了。能夠對歷史、人心有深入激蕩的劇少了，溜光水滑、說便宜話的劇又多了。在日常中見詩意、把現實題材做成現實主義的劇少了，像短劇一樣熱衷滿足剛需的劇又多了。

劇集創作不能一路走向輕量化和口號化。在短劇魅惑搶客，觀眾心思猶疑的情況下尤其不能。百花齊放是該當的，但長劇集必須有自己的核武器，才能長治久安。

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