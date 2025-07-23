職場求生術｜打工仔「返工唔同同事講嘢」引網民共鳴：沉默為自保

職場求生術｜上班幾乎不跟同事說一句話 ？大家上班會跟同事說話嗎？近日有網民在微博發文表示「上班幾乎不跟同事說一句話」，話題一出立刻引發網民熱烈的討論。有贊同的人說，上班跟同事說話，說多錯多，容易被背刺；但是也有人反對說，上班不溝通，被迫攬活吃力不討好。



網民討論上班時候不說話：「我被同事背刺得無話可說。」（《未知的首爾》劇照）

網民：不想說話，就想躲在角落

上班不跟同事說話成為當下職場中逐漸普遍的現象。微博網民「摸魚藝術大賞」發文列舉了4個理由說明上班為何不跟同事說一句話：

【1】首先是精力管理，而且可以用工具替代。在高強度工作下，將同事之間的溝通精簡至應付工作便足夠，而且透過網上溝通，例如電郵、ＷhatsApp、微信等，「白紙黑字」留有工作紀錄，更降低了口頭交流必要性。

【2】其次是邊界保護。辦公室是非多，同事之間刻意保持距離可減少情緒內耗。

【3】第三是「創傷性沉默」。有過幾年工作經驗的人，可能都曾經在職場上受過委屈，例如被曲解、告狀或被人老屈、陷害等等經歷，漸漸地選擇用沉默自保。

【4】第四是職場環境或本身個性因素。有部分公司或部門天然形成「靜音模式」，因為工作職責本身協作需求較少。此外，也有些人性格內向，更傾向獨處。

微博網民「摸魚藝術大賞」解釋：「這樣也好，雖然好像被孤立，但避免被背刺了，今天到現在一句話也沒說過。」帖文引來不少微博網民留言支持：

· 舊巷情言： 「是的，不是工作需要溝通的，不想說話，就想躲在角落」



· 梗夕夕：「之前和要好的上班搭子話太多了，多說多錯，最近冷戰ing，也不知道哪裏得罪她了，還是不說話的好」



· 領導我沒摸魚：「我被同事背刺得無話可說」



· 該用戶早已註銷 ：「明明我沒做錯甚麼，只是話少，卻成為針對的對象」



· 拉布拉多薇：「你以為不說話最好，其實同事會跟領導背後說你性格孤僻，然後找機會把你幹掉。身邊的真實案例」



網民認為不說話也有問題：「甚麼崗位可以不跟同事講一句話？好奇，上班重要就是溝通。」（《未生》劇照）

網民：不說話不代表能力弱

少數網民留言對「上班幾乎不跟同事說一句話」表示反對意見，總結為3個理由：

【1】一是容易造成極端化。在職場完全沉默會強化個人孤立感，漸漸有可能產生對職場環境的排斥，工作越來越不開心。

【2】第二點是無法區分「冷漠」與「專業」。冷臉拒絕溝通就會高效嗎？工作性質不同，職場交流需求也不同，有些工作職責講求同事之間溝通，才能做好。

【3】三是認知不同。不說話不代表能力弱，適當場合需要與人交流工作專業成果，打破偏見。

微博網民留言反對意見如下：

· L清塵濁水_：「工作如此的勾心鬥角連話都不想說，得多難受，這種工作我幹不了一點。」



· luckyff8：「溝通甚少，但是對我來說不太好，因為我工作性質需要多與人聊天。」



· 一隻旅行的財小豬：「甚麼崗位可以不跟同事講一句話？好奇，上班重要就是溝通，一天三場會，吵不贏事情都是你的，好處全是別部門的。你回去怎麼跟團隊交待」



傳統職場裏團建活動或許不再適用，網民看法：「下班後不想跟同事有任何接觸，不管幹甚麼都會讓我感覺像上班一樣」（《未生》劇照）

傳統職場交流方式或許不再適用

過去傳統職場裏喜歡用破冰活動、團建活動、家屬福利等方式，來聯繫員工間的感情、提升員工歸屬感，甚至個人家庭的歸屬感。但隨著新一代人溝通方式變化，現時大多數的溝通由線下轉為網上，以及越來越注重的個人邊界感，這些改變都對職場交流產生影響，導致傳統職場交流方式將不再受用。