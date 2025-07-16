網友列4大心態初老徵兆！抗拒重口味食物　「這App」成世代分水嶺

隨著年齡的增長，不少人悄然發現自己對世界的反應出現了微妙變化，例如不再熱衷追新、對流行文化感到陌生，甚至開始懷疑：「我是不是變老了？」



近日，有網友在Dcard列舉四大條件，並表示，

如果你符合以下幾個狀況，不論實際年齡幾歲，你的心態年齡已經邁入中老年了

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內容指出，當你發現耳機裡永遠播放著學生時代的歌曲、身體開始對熬夜或重口味食物抗拒、對新科技缺乏興趣，甚至對年輕一代的娛樂嗤之以鼻時，都代表「你已經老了」!

貼文引發大量討論，有不少網友直言，

「這不是老了，只是你單純喜歡安逸跟害怕接觸新東西而已」

「跟年紀無關，跟心態有關」

「非黑即白的二分法就想挑對立而已」



有人則感嘆，

「不是討厭現在的流行，只是最喜歡過去的回憶和事物罷了」



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但也有不少人表達對抖音等短影音平台的排斥，批評其內容「低級趣味」、「沒水準」，強調「就是一堆網紅做一些反社會的行為譁眾取寵」，甚至直白承認，

「雖然我喜歡嘗試新東西，但抖音的節奏我真的接不住。」



不過也有聲音持不同意見，指出，

「陸抖（中國版抖音）介紹美食、軍史、旅遊的內容反而比較有料」

「抖音也有演算法，是你自己選擇了什麼內容而已」



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