「我被資本做局了」係咩意思？年輕人拒絕自責　3招重新掌控生活

大考失利—「我被資本做局了」；面試沒被錄取—「我被資本做局了」；外賣被取消—「我被資本做局了」；喝珍珠奶茶變胖—「我被資本做局了」。



最近這句「我被資本做局了」成為內地年輕人最愛用的流行語之一，大家把一切的不如意都推給「資本」，認為生活上遇到的挫折都是由於資本在背後操控，漸漸演變成當代年輕人獨特的自嘲方式。

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「我被資本做局了」係咩？年輕人的黑色幽默 反內耗為情緒找出口（01製圖）

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一場「假錶風波」引起「做局」梗 網友瘋傳陰謀論

最近在內地社交平台上流行起一句「我被資本做局了」的文案，「做局」的意思就是被別人設計了、陷入被設好的圈套中之意。而這個梗源自於山東體育高中的一場「假錶風波」，一位考生在考試後發現自己成績異常，懷疑當時所使用的碼錶被調慢，儘管這項懷疑未被證實，沒有任何證據能夠證明碼錶確實被動過，但許多網友卻紛紛隨風起舞，開始傳出「普通人就這樣被資本搶占了名額」等謠言，在沒有可以怪罪的具體緣由下，網友們就將這件事判定為是有資本在背後操控。

「資本做局」成情緒出口 小挫折也要甩鍋資本的荒誕感

「我被資本做局了」這句話迅速被廣泛應用，加班是因為資本為了壓榨勞工、提高產能，面試沒上是因為資本不需要多餘的勞動力，減肥失敗是因為資本不斷開設飲料店，試圖讓人購買發胖，後來又進化成更小的失敗上，像是論文寫不完、外賣遲到、釣魚空竿等芝麻瑣事，演變成「萬物皆可資本背鍋」的發瘋文學，年輕人不再把一切的不如意怪在自己身上，而是對生活表達無能為力的一種黑色幽默，以稍顯誇張的「陰謀論」視角，把失敗重新包裝成另一種說法，這句看似很抽象的流行梗，其實背後藏著年輕人複雜又矛盾的社會情緒。

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「做局」變全民用語 脫離內耗式反省時代來了

「做局」這個詞的原意通常是指上位者之間的操作，以第三人稱去想像的一個權力場景，讓人有種很強的階級距離感，這同時也反映了內地年輕人對於菁英階層的反感，將原本只用於高位者的語境中拉下，用來形容最日常的抱怨或是最微小的崩潰，把「做局」變得更加平民與大眾化。

另一方面，在傳統觀念中，失敗通常被視為一種錯誤，一切的失敗都要先從自身檢討，而「我被資本做局了」就是將這種反省機制打破，人們經常會陷入一種自我審判、自我規訓、自我感化的惡性循環，然而在越來越進步的社會風氣下，年輕人在面對失敗時，不再一昧的自責和內耗，而是試著拿回主導權，告訴自己許多問題都是大環境所造成，問題不是出在自己身上。

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拒絕自責！3招幫你奪回生活掌控感

總結來說，「我被資本做局了」這句話一方面感到無力，一方面又帶著一點底氣，在高壓的社會環境下，各行各業都被「資本」所壟斷，人們都要按照著求學、結婚、買房的人生進程，因此漸漸產生「我命由我不由天」的心態，這個梗成為了套用在所有生活困擾的萬用公式，以下有幾個找回自己生活主控權的方式。

警惕「假需求」：購物下單前先問問自己，這真的是我需要的，還是被廣告或社群平台洗腦，一時衝動想買？

不被社群洗腦：每週留2小時完全不碰手機，不論是看書、散步或是單純放空一下，強制讓大腦休息。

增加創造力、減少消費：自己下廚代替叫外賣，體驗「我掌控一切」的踏實感，抵抗被壓迫的感覺。



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