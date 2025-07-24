中國留學生日本考英語試TOEIC疑作弊　狡猾出貓手法+收費服務曝光

日本多益（TOEIC）英文能力檢定考試早前發現有考生作弊被捕，而自2023年5月以來，已經有803名考生被捕，上述涉案考生的成績會全部作廢，5年內不得報考，近日案情又有新進展，狡猾的出貓手法亦被曝光。



TBS 截圖

根據日前TBS的報導，警視廳在考場查獲10名中國籍考生攜帶微型耳機，是直徑僅3毫米的金屬球體，佩戴後可完全隱藏於耳道內，整個作弊過程亦非常「特務式」，其中一位嫌疑人，中國籍京都大學研究生王立坤就在考場假扮考生，通過隱藏在口罩內的小型麥克風向場內同夥實時傳輸答案。而辦案人員還查獲多套吊墜型信號中轉裝置，推測存在專業中介集團策劃並招募「槍手」，形成跨國作弊網絡。

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而嫌疑人王立坤住在中野區公寓大樓，這幢公寓中有12名中國籍人士原先會參加考試，但就有30%突然缺席，而且亦有同謀者準備微型耳機及小型麥克風這些設備，因此進一步推斷為組織性作弊，警方便順藤摸瓜鎖定幕後組織，王立坤亦在近日再次被捕。

日本多益檢定主辦單位先前曾向警方反應，中國籍考生超過900分的人數異常增多，且考生在考場內行跡詭異，有人用中文喃喃自語。警視廳追查發現，王立坤3月也假冒他人身分到東京參加多益考試，參與的多地系統性作弊，同時追查到有70多名中國人與王立坤的報名地址相同。

TOEIC作為國際通用的英語能力測試，成績被廣泛用於留學、就業等領域。涉案人員包括名校研究生，凸顯作弊手段的日趨專業化，亦只需5萬日圓的價格報名，日本警視廳表示，正與教育機構合作加強考場監管，並呼籲考生切勿輕信「保分」騙局，目前案件仍在進一步偵辦中，不排除更多涉案人員被起訴的可能。

資料來源：TBS YouTube 、 TBS