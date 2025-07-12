日本X爆紅memes「跑步貓頭鷹」超可愛　網民創意神還原「現場」

經常使用社群平台X（前Twitter）的網友在前段日子應該都被一張「奔跑的貓頭鷹」迷因圖片洗版了吧？



這張圖片不僅迅速爆紅，還激發了大量改圖與二創作品的誕生。今天就讓我們一起來了解這隻學名為「西倉鴞」的可愛小貓頭鷹是如何爆紅的，以及這股風潮的起源吧！

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出自荷蘭攝影師之手的西倉鴞意外在日本X上爆紅

其實，這張超萌的西倉鴞照片最早出自荷蘭攝影師「Hannie Heere」之手，拍攝時間則是在2021年。據說當時拍攝的地點位於荷蘭多德雷赫特市（Dordrecht），而照片中的這隻西倉鴞雛鳥因尚未學會飛行，只能在地面上努力奔跑，意外捕捉到了這幅令人忍俊不禁的畫面。那麼，為什麼這張照片在四年後的今年，會突然在日本X上爆紅呢？

研究者的一則分享，引爆日本網友創意

這波迷因的爆紅，據傳是因為日本研究者「津田雅之」在X上轉發了這張照片，隨後又被用戶「うお座」給轉發，並附上了這樣一段台詞：

「ｴｯﾎｴｯﾎ ママに夜ご飯いらないって伝えないと ｴｯﾎｴｯﾎ」（翻譯：「嘿咻嘿咻，要趕快跟媽媽說我不吃晚餐了，嘿咻嘿咻！」）



這段逗趣的台詞配上小貓頭鷹奮力奔跑的模樣，簡直是絕妙的組合，也因此瞬間引發大量共鳴。隨後，「#ｴｯﾎｴｯﾎ」的標籤迅速在X上竄紅，日本網友們也紛紛發揮無窮創意，各種腦洞大開發揮彼此的想像力。

「ｴｯﾎｴｯﾎ」是什麼意思？

其實，「ｴｯﾎｴｯﾎ」是模仿人類在搬運重物或奔跑時發出的喘息聲，類似中文裡的「嘿咻嘿咻」或「呼哧呼哧」這類擬聲詞。在這個迷因中，這段詞巧妙地用來形容小貓頭鷹努力奔跑的樣子，營造出既認真又滑稽的可愛氛圍。

日本網友們的創意爆發

讓我們來看看日本網友們如何發揮創意，把這隻小貓頭鷹玩出各種花樣吧！

「TAKEPON」製作的動畫短片：據說是在喝醉時興致一上來後做的，在清醒來後就決定不再繼續。

由網友「ぷくぷく屋」製作的則是超可愛動圖。

還有人直接神還原現場，讓小貓頭鷹背上書包，戴上小學生帽，營造出放學急忙回家的模樣。

甚至連Vtuber都紛紛加入戰局，將自己的形象融入迷因之中，讓粉絲們笑翻天。

小小步伐，大大療癒

一張普通的照片配上一段可愛的台詞就這樣在網路世界掀起了一場迷因旋風。「跑步貓頭鷹」不只是一次迷因熱潮，更提醒我們哪怕是最簡單的日常一隅，也能因創意的點綴而變得光彩奪目。在日常中也不妨也試著去用不同的視角，來發現那些被我們忽略的小小幸福吧！

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【本文獲「Japaholic」授權轉載。】