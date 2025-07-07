牛郎末日！日本改風俗法推6大新法　違者可判5年監！禁誇大宣傳語

一講到歌舞伎町，相信大家都會必定聯想到那些超級巨型吸睛的男公關廣告牌，但從前那些「億萬」男公關不是消失，便是貼上厚厚的黑色膠紙遮蓋。全因日本於6月28日正式實行「風俗改正法」，那些帶有「色戀營業」色彩的銷售手法，連同一連串風俗行業的經營模式，都迎來了大改革，為日本風俗業帶來重擊！



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日本於2025年6月28日正式實施《改正風俗營業法》，根據日本媒體《NHS》報導，這場修法的導火線，是因為近年愈來愈多女性顧客被男公關以戀愛為包裝、以排行榜為手段、以「再不見你就永遠錯過」這類話術為誘因，推動其不斷消費、互相比拼，最終導致負債累累，甚至被迫從事賣淫行業來償還債務。

根據日本警察廳資料，2023年便有超過2700宗與男公關相關的報案或諮詢案件，明顯高於2022年的2,089宗與2021年的2,675宗。去年更有88名公關因強迫女性賣淫、將女顧客介紹至援交場所等行為被逮捕。

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這次修正案堪稱是日本風俗界「最大級」的改革，不但明確禁止許多男公關業內的銷售手法與用語，對於接待型飲食業亦有進一步限制。以下為《改正風俗營業法》的六項重點：

1. 禁止色戀營業與誤導性話術

新法明確禁止一切以「戀愛」包裝、地位差異或虛構壓力來混淆客人判斷的言語操作。例如「不幫我達標就會被罰」、「你不再支持我我們就完了」等，都屬於違規。

2. 嚴禁煽情或誇大性宣傳語

不論是廣告、名片、網站或是社交平台等，所有有關營收數字從 「No.1」、「年收X億」等排名、到職位銜頭「傳奇」、「神」「代表」，或是「請沉迷我」「推我上榜」等帶有情緒煽動的字眼，皆被禁止使用。違反雖無刑罰，但可能遭行政命令，如停業、整改。

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3. 嚴禁強迫性推銷及虛假引導消費

針對男公關等接待型飲食業者，新法增設三大禁令，包括：禁止對消費金額或服務內容作虛假說明、不得以情緒勒索方式要求點單、禁止強迫客人點未主動選擇的酒水。違規者雖不構成刑責，但可能會被下達「業務停止命令」。

4. 禁止逼債與強迫從事風俗性行業

若有業者因收款或業績壓力，對顧客進行威脅、糾纏、強迫進行性服務或出演成人影片等行為，將被視為刑事犯罪。違者可處六個月以下有期徒刑或100萬日圓以下罰金。

曾被封為日本最強牛郎Roland. (IG@roland_offical)

5. 禁止風俗業支付引介回扣與介紹費

法案針對風俗業者（如風俗店、送客服務）不得向第三方支付任何形式的介紹報酬，無論是「廣告費」、「獎金」，只要被認定為仲介費即屬違法。違者可處六個月以下徒刑或罰款100萬日圓。

6. 提高處罰上限並擴大「不適格者」排除範圍

對無照經營、名義借用、或在禁區營業等違法行為，刑責大幅加重：個人最高5年徒刑或1000萬日圓罰款，法人最高罰金則提高至3億日圓。若某法人遭撤照，其母公司、控股過半的子公司、或與其高度關聯法人，五年內皆不得再營業。

然而新法實施後，根據《TBS》報導，歌舞伎町街頭出現多位工作人員爬上梯子，用油漆把原本寫著「2億」的字遮掉，將名字下方的職銜封上黑色膠帶，有些甚至將整塊廣告牌直接撤下。然而得注意的是，這次法案對女公關行業則暫未有明文規管。

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對於這次法案，業界反應不一。根據《產經新聞》報導，大阪地區70多間男公關店所屬的「大阪飲食健全共同組合」理事長東鄉宏表示支持：「過度的業績競爭會讓公關難以冷靜接客，這些規範反而是好事。」但男公關品牌「HEAVEN」的店長接受《TBS》訪問時則坦言，那些排行語句一直是公關們的「動力來源」，「要遮掉這些稱號，的確有點寂寞。」而新宿區議員渡邊美智隆更質疑政策的公平性：「喜歡男公關的女性一旦陷入風俗，就會被法律救助；但迷上女公關而破產的中年男性，卻沒人管。」