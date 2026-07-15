廣華醫院招聘「殮房服務員」月薪可達$28K！網傳面試須「摸真屍」

在醫院殮房工作，沒有膽識好難勝任！近日廣華醫院在醫管局招聘「殮房服務員」，月薪可達25K-28K。從招聘內容所見，殮房服務員職責共有十多項，除了處理殮房內的一般工作，包括遺體清潔、安排家屬遺體瞻仰辨認，也需要協助醫生解剖先人，甚至要協助死因裁判官個案的研訊/會面工作。

入職條件只要識書寫中文、講流利廣東話和簡單英語即可，但強調要有開朗及成熟的性格，以及有興趣在醫院環境中工作及接觸病人。如果有相關工作經驗，則會獲優先考慮。



資料圖片

廣華醫院（病理部）—殮房服務員 （空缺編號：KCC2607023）

月薪： 25,269元至 28,492元（總薪級表第8至10點），包括每月津貼。合約員工在圓滿完成合約並表現滿意後，可獲發最高等同於合約期內所得基本薪金總額15%的合約期滿酬金。

申請日期：2026年7月23日

👉👉👉廣華醫院（病理部）殮房服務員職位詳情

入職要求：

(1)具備書寫中文、能說流利廣東話及懂得簡單英文的能力。

(2)具備開朗及成熟的性格，並有興趣在醫院環境中工作及接觸病人。

如有以下條件可獲優先考慮：

(1)中五程度或具同等學歷。

(2)能適應在殮房及實驗室的工作環境。

(3)具備最少2年相關的醫院工作經驗。

(4)具備電腦應用知識。

(5)具備良好的人際關係及溝通技巧。

(6)具備哀傷關懷（喪親關顧）的基礎知識。

《解剖學教室》劇照

主要職責：

(1)接收送往殮房的死者遺體。

(2)負責在殮房內處理遺體，並安排死者親屬進行遺體瞻仰、辨認及領取。

(3)在發還遺體期間，執行遺體化妝/整理及清潔程序。

(4) 歸檔並妥善保存與死者相關的死亡文件。

(5)每日進行遺體盤點。

(6)管理及維護殮房的殯殮設施。保持殮房清潔，並確保儀器/設備運作良好。

(7)協助病理學家（解剖醫生）進行屍體解剖檢驗。

(8)準備解剖所需物品，並在解剖結束後進行清理。

(9)負責醫療廢物的管理及處置。

(10)關懷及協助喪親家屬或死者親屬。

(11)協助死因裁判官個案的研訊/會面工作。

(12)按需要處理實驗室標本及設備。

(13)執行由主管指派的其他工作。

《逆緣》劇照

備註

須於死因解剖室工作。

可能需要執行 24 小時值班（On-call）及在非正常時間（不規則時間）工作。

申請方法

2026年7月23日或之前於網上提交申請

港男生曾分享應徵「殮房服務員」經歷要過7關

究竟「殮房服務員」的面試過程怎樣呢？早前也曾有網民在Threads分享應徵政府「殮房服務員」的經歷。該名網民表示，面試當日他被安排到葵涌公眾殮房進行測試，「應該有100人以上見，一個group有20幾人」。他表示，該測試一共有7個項目，「是但一項fail都不會有interview機會」。

第一項測試：「抄information」

有時間限制。應徵者會獲提供一張紙，「上面有死者中英文名、身分證、地址、警署同number」，應徵者將相關資料填妥即可。

第二項測試：「入電腦data」

應徵者同樣會獲發一張紙，須要在電腦中輸入3個步驟，包括：「死者中英文名、警署同number」。

《逆緣》劇照

第三項測試：

應徵者須正確著上「PPE（Personal Protective Equipment）、佩戴N95口罩、手套、帽」，考核應徵者在預防感染控制措施方面是否有做錯。

第四項測試：「抬嘢」

現場會有5個紙箱（100磅）和一塊鐵板，應徵者每2個人一組，合力「一齊由低抬上高3.5呎嘅檯面，再由檯面抬返落地下」。

第五項測試：「穿嘢」

限時30秒完成。應徵者會獲提供1個膠樽、1枝鉗、1條縫針線。應徵者須在30秒內，「先用1條線圍住個膠樽打死結，再用條線穿入去鉗尾嘅洞入面」，便算完成測試。

第六項測試：「掂屍」

應徵者要接觸一具「已佈滿屍蟲、全身發臭」的年老女長者屍體，按法醫要求舉起屍體手及腳，問問題：「例如有冇scar、有冇針洞」，再拉屍體左手同左腳靠近自己，「俾法醫睇睇個背脊」。樓主強調：「呢個step個個都要做。」他又指，該具為真屍體，「估計係冇人認領，因為俾成百人摸過。」

第七項測試：「寫嘢」

同樣有時間限制，「俾張白紙你，寫下由第1個step，到第6個step，有啲咩工業意外，或其他嘢要注意。」完成第七項測試後，應徵者便可以離開。

有網民問樓主為什麼有興趣應徵這份工作，樓主則表示：「我由細到大都鍾意解剖，有諗過做法醫，不過做唔到醫生。最癲嘅係自己買張解剖DVD喺屋企自己睇（但唔係變態）。」