鍾培生HKTCG招聘助理　開價4萬要24/7待命捱轟：時薪差過最低工資

人稱「香港電子競技之父」的鍾培生近日在社交平台高調為旗下新店位於尖沙咀iSquare2樓的卡牌專門店「HKTCG」正招攬2位全職新同事，職位分別是「創辦人執行助理」以及「全球TCG採購經理」，但因為帖文中強調要「24/7 on call」以及無work life balance」，隨即惹來網民熱議。



鍾培生創辦的卡牌交易中心「HKTCG」7月4號正式開幕。（HKTCG）

鍾培生在招聘帖文中強調工作雖然有一定挑戰性，但「人工中上、bonus高」，並表明想找「半張白紙想搏」的員工。而公司除會提供醫療保險、零食飲品任飲任食、員工買卡折扣等福利外，最瞩目的莫過於這次招聘由鍾培生親自面試，隨即引發大批網民關注。

鍾培生公開招聘新員工。（Threads@khdcheung）

鍾培生公開招聘2大職位

根據帖文內容，今次鍾培生招聘的職位，分別是「創辦人執行助理」以及「全球TCG採購經理」。「創辦人執行助理」其實即是他的助理，月薪為HKD3萬至4萬，還強調「不是一個傳統的文職角色」，主要職責是將高層指令轉化為工作流程，並且「冷酷無情地追蹤」各個內部部門的執行情況。

日常工作除了要幫老闆追逼同事或供應商進度之外，亦要熟練運用Gemini等AI工具來起草SOP。另外，PA還需要保持專業形象陪同出席商業談判與VIP會議，並要具備「瞬間理解複雜的商業邏輯，達到零重複解釋」的能力，以配合24/7隨時候命的工作行程。

職位除了要求應徵者具備「半張白紙」的搏殺心態外，學歷更嚴格限定要擁有頂級大學或海外享負盛名學府的學士學位。語言能力同樣要求極高，除了英、粵、普三語要達到商務談判水平外，若精通日語更會獲得額外加分。

鍾培生旗下HKTCG招聘「創辦人執行助理」，列明月薪$30,000至$40,000，要求24/7隨時候命。（Threads@khdcheung）

鍾培生巨舖開幕太太莊雅婷挺巨肚撐場。（資料圖片 / 葉志明 攝）

另一個職位則是月薪3萬至4.5萬元的「全球TCG採購經理」，主要負責全球搜羅交易卡牌補充包與單卡。申請者除了要對寶可夢（Pokémon）和航海王（One Piece）等卡牌有「深厚且無可置疑的市場知識」，還必須精通PSA、BGS、CGC等複雜鑑定評級標準與全球二級市場的價格動態。除了識買卡，職位還列明要具備「極高誠信」，「並能瞬間理解創辦人的戰略目標」。

鍾培生旗下HKTCG招聘「全球TCG採購經理」，月薪最高達$45,000，要求具備極具攻擊性的談判能力。（Threads@khdcheung）

鍾培生2萬呎巨型卡牌基地。（林迅景 攝）

網民熱議：時薪連最低工資都無？

招聘文一出，有網民無情狠批「24／7最多出4萬？慘過乞食，報得勞記，垃圾醫保零食飲品，做埋唔夠醫病」、「24/7得4萬，冇料嘅會想做，有料唔會做。supply and demand」。更有網民點出，以起薪3萬、全天候待命來計算，簡直挑戰底線：「$30000/30/24=$41.7唔夠最低工資$43.1」、「40000/730=54.8」，直言「24/7 on call真做埋我個份」。

網民議論紛紛，而鍾培生被問到做EA會否很Chur，他回復「Chur時好chur，hea嗰陣都幾Hea」。最後，鍾培生也表示「歡迎大家留言，我每次請人留言區都好有娛樂性，幫我推下post唔該」。