入境事務主任招聘月薪46K起　2027-28年畢業都可申請　附入職詳情

有志投考紀律部隊的朋友注意！入境處最新公開招募入境事務主任，今次崗位不設大學學位硬性限制，未大學畢業同樣可以申請，根據入境事務處公告，本次公開招聘亦特別接受現正修讀大學學士學位、並將於2027或2028學年畢業的在校學生提早投考！符合資格的同學如果成功通過考核，可率先獲得有條件取錄，只要在指定時間內順利修畢相關學位課程並通過招聘程序，一畢業就能直接入職，入職後亦會涉獵生死婚姻登記、行政督導以至偵查偽造證件等工作內容，即睇以下入職條件與甄選程序！

入境事務主任

月薪: 46,630起

截止日期 ：2026年7月29日

AI生成

入職條件:

(a)(i)持有本港大學頒授的學士學位，或具同等學歷；及符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用和英文運用) 考獲「一級」或以上成績，或具同等成績(入職月薪：港幣52,010元)；或

(ii)持有本港大學頒授的學士學位，或註冊專上學院在註冊後頒發的文憑，或本港任何一所理工大學/理工學院/香港專業教育學院/科技學院頒發的高級文憑，或本港高等教育院校頒發並獲認可的副學士學位，或具同等學歷；及符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績(入職月薪：港幣49,300元)；或

(iii)在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級/C級或以上成績，或具同等學歷；及符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績 (入職月薪：港幣46,630元)；

(b)通過體能測驗；

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績；及

(d)能操流利廣東話和英語。

職責：

入境事務主任主要執行與入境、人事登記、生死及婚姻登記等香港法例有關的職務，包括一般行政及督導工作，當中包括但不限於偵查偽造證件。

(註：須受紀律約束、接受全日制入職訓練、穿著制服、輪班當值，並或須在香港特別行政區以外的地方工作。)

薪酬:

紀律人員(主任級)薪級表第7點(每月港幣46,630元)至紀律人員(主任級)薪級表第22點(每月港幣85,515元)

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。成功通過試用期者將獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

入職訓練：

新聘任的入境事務主任須在入境事務學院接受為期約二十五星期的留宿入職訓練。

甄選程序：

體能測驗(暫定在2026年9月至10月進行)(通過)→初步面試(暫定在2026年11月至12月進行)(通過)→筆試(暫定在2027年1月進行)(通過)→最後面試(暫定在2027年2月至4月進行)

如有查詢，請致電3693 8166與招聘及訓練研究組聯絡。

（入境處）

申請手續:

申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統網站 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

由於邀請信及通知信將以電郵方式送出，申請人須於申請表格上提供正確的電郵地址。

為確保能在限期前遞交網上申請，申請人應盡早完成網上申請手續，以免臨近截止日期時，因網上系統需要處理大量申請而阻延申請人遞交申請表格。申請書如資料不全、逾期或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

所有申請人遞交申請時毋須遞交修業成績的證明文件及證書。持有本港以外學府/非香港考試及評核局頒授學歷的人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。

如對G.F. 340網上申請系統有任何意見，請與公務員事務局聯絡(電郵: csbjoa@csb.gov.hk)。

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