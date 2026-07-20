謝賢離世｜網民難忘《少林足球》迷因 讚四哥型到89歲：有邊個得

人稱「四哥」的傳奇影星謝賢今日離世，享年89歲，死訊由子女謝霆鋒、謝婷婷在社交平台公布。謝賢縱橫影壇數十載，2022年憑電影《殺出個黃昏》奪得第40屆香港電影金像獎最佳男主角，成為歷來最年長嘅金像影帝。不少年輕網民對謝賢離世的消息均感驚訝，有網民更重帖曾廣傳的《少林足球》迷因圖以作悼念。



VIUTV截圖

謝賢兒子謝霆鋒今日下午在IG等社交平台證實謝賢離世的消息，並發文悼念，全文如下：

非常遺憾向大家宣佈，我的父親謝賢已經離開我們了。他把自己的一生都奉獻給影視與娛樂，希望把歡樂和笑容帶給每一位觀眾。小時候我也曾見過他苦惱低落的時刻，但無論怎麼樣，他始終堅持以最完美的狀態出現在螢幕前。他常說：the show must go on——表演必須繼續下去。所以大家如果想起四哥、想起我父親，不用哭，也不必太傷心，他會覺得那樣不夠瀟灑。我們只要把他那個永遠充滿魅力、充滿笑容的完美身影長留在心中，便足夠了。

謝賢原名謝家鈺，1953 年考入演員訓練班入行，憑藉俊朗外表與瀟灑氣質迅速紅遍影壇。謝賢縱橫影視圈逾半個世紀，2021年憑電影《殺出個黃昏》中飾演過氣殺手「田立秋」，在第40屆香港電影金像獎中榮獲「最佳男主角」，以85歲高齡創下了金像獎史上最年長影帝的紀錄，真正「殺出個黃昏」。

對於謝賢離世的消息，不少網民也表示太突然，紛紛留言「RIP」，難忘他多年招牌「黑墨鏡 + 馬尾 + 貼身衫」的型爆打扮，「型到89，有邊個得」、「不枉此生RIP」、「後生真係好型」。

四哥謝賢weibo

對不少年輕網民而言，最令他們印象深刻的事跡，莫於過四哥跟曾江、胡楓、John Junior在2015年參與拍攝TVB旅遊節目《四個小生去旅行》，網民均感嘆節目中有兩位小生（謝賢和曾江）已先後不在人世。當年節目曾鬧出小風波，有指曾江在遊莫斯科期間，意外受傷要坐輪椅拍攝，四哥卻有感對方「扮嘢」，其後更在宣傳記招上，謝賢提及此事時發火怒摑曾江，而夾在二人中間的胡楓，更慘被誤摑，事件真相一度成為圈中謎團。

《四個小生去旅行》

不過事隔多年後四哥自曝，當年記招上的掌摑事件其實是造假搞氣氛，笑言胡楓比他更好戲。「嗰巴係四個人一齊度，係擺我上枱，我個人有乜所謂箒，不知幾過癮！但係後尾就唔過癮呀，因為個個指住我鬧，幾陰功呀，做埋啲咁嘅衰嘢！」

《少林足球》截圖

此外，有網民重帖出《少林足球》一張經典迷因。謝賢在片中扮演周星馳「少林隊」的死對頭球隊-魔鬼隊的班主，為挫敗少年隊打假波，其中經典對白「球證、旁證、足協、足總、足委，全部都係我的人，點同我打呀？」更被廣傳為meme圖，流傳至今。