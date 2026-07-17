政府工｜10大部門職位空缺7月尾截止　民青局月薪64K招聘編輯主任

政府不時都會招聘人手，近日公務員事務局釋出多份政府工，消防處、文體旅局、康文署、衞生署、民青局等多個部門都要搶人才。《開罐》精選了10份性價比高的職位空缺，職級有高有低，其中財政司司長辦公室請市場推廣總監月薪高達103K，不過需有十年相關工作經驗；衞生署也激罕請牙科治療師，只要具備相關文憑學歷，無需工作經驗或學位，起薪點也有32K；還有民青局請多媒體編輯主任，5年工作經驗已經有64K，各位揾工達人不妨看看自己是否符合申請條件。



政府工｜1.衞生署-牙科治療師

月薪：$32,430起

入職條件:

(a) (i) 認可學院接受3年牙科治療正式訓練後取得的學歷；或

(ii) 持有認可的香港學院頒發的牙科治療高等文憑；

(b) DSE或中學會考中英文科考獲第2級（E）或以上成績；

(c) 能操流利粵語和英語；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:

申請人須遞交有關文件的副本以證明其(i)牙科治療資格；及(ii)語文能力。

職責:

在牙科醫生督導下，為18歲或以下病人進行下列牙科工作：

(a) 檢查牙齒及預防治療的工作，包括洗牙、擦亮牙齒，以及使用窩溝封閉劑、牙面氟化物劑和藥劑；

(b) 補牙、拔牙，並在需要時使用局部麻醉藥；

(c) 為牙齒、其支撐組織及顎骨進行放射檢查；以及

(d) 向個別人士或團體提供口腔護理指導及牙齒健康教育。

薪酬:

總薪級表第13點(每月港幣32,430元)至總薪級表第23點(每月港幣52,575元)。

聘用條款:

試用期三年後，或可長期聘用。

申請手續:

(1)公務員事務局的G.F. 340 網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(2)2026年8月6日或之前把註(4)所列的文件副本電郵至 appts_registry1@dh.gov.hk，並在電郵及各證明文件副本上註明申請的職位名稱及網上申請編號。

(3)申請人須於申請書內提供一個電郵地址。

截止日期:30/07/2026 23:59:00

衞生署-牙科治療師申請詳情

政府工｜2.房屋署委任分組-技工(試驗所）

月薪：$19,930起

入職條件:

(a) (i) 已完成機械工程認可技工學徒訓練課程; 或

(ii) 擁有三年在機械工場工作的經驗，以及處理機械液壓系統的經驗；

(b) 能以廣東話／中文和簡單英語溝通，閱讀以及書寫簡單中文和簡單英文；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:

1. 申請人須通過有關技能測試。

職責:

(a) 擬備建築材料樣本，包括切割、研磨等工序，並協助進行測試；

(b) 工場設備的日常清潔及維修保養，以及清潔及修復用後的測試設備和工具；

(c) 製作簡單輔助設備和供測試使用的配件；

(d) 處理及儲存樣本；以及

(e) 在試驗所日常運作中協助進行一般職務。

薪酬:總薪級表第5點(每月(19,930元)至總薪級表第8點(每月24,060元)

聘用條款:試用期三年或長期聘用。

申請手續:

(1）公務員事務局的G.F. 340網上申請系統（csb.gov.hk）申請。

(2）實體申請表格G.F. 340（7/2023修訂版）可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(csb.gov.hk）下載。申請書送交九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組。

(3)所有申請人必須於2026年8月7日或之前提供以下證明文件副本 –

(a) 認可技工學徒訓練課程的證書；

(b) 工作經驗的證明文件（包括現職工作的僱傭合約或在職證明，以及過往相關工作經驗的正式證明或蓋章推薦信，並須清楚列明所任職位、入職日期及離職日期）；及

(c) 《基本法及香港國安法》成績通知信或電子成績證書（如適用）。

(4)所有附有證明文件的郵寄申請，以及網上申請所需證明文件的郵寄提交，均須在信封上註明「申請技工（試驗所）」。

(5)網上申請者亦須在所提交文件的每一頁上，同時註明「申請技工（試驗所）」及其申請編號。

(6)確保申請表格上提供的電郵地址有效。

截止日期 :31/07/2026 23:59:00

房屋署委任分組-技工(試驗所）

政府工｜3.地政總署-測量主任(土地)

月薪：$25,620起

入職條件:

(a) 持香港任何一所理工大學╱理工學院、香港專業教育學院或科技學院╱工業學院頒發的測繪及地理資訊學高級文憑╱土地測量及地理資訊學高級文憑，或土地測量及繪圖學文憑╱高級證書[註(1)]；

(b) DSE或中學會考中英文科，考獲「第2級」（E級）或以上成績；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績[註(3)]。

職責:

(a) 測量工作，包括實地測量、計算、數據處理及標繪工作；

(b) 處理與土地信息系統相關的數據輸入及更新工作；

(c) 處理與空間數據共享平台相關的數據收集、輸入、更新和分析工作；以及

(d) 查核圖則及空間數據。

薪酬:

總薪級表第9點(每月港幣25,620元)至總薪級表第22點(每月港幣50,215元)

聘用條款:

試用期三年後，或可長期聘用。

申請手續:

(a) 公務員事務局的 G.F. 340 網上申請系統 ( https://www.csb.gov.hk ) 申請。

(b) 2026年8月5日或之前，將(a)有關證書、修業成績表的掃描本﹔以及(b)工作證明掃描本 (例如:就職證明及薪金證明) 電郵至 daoar@landsd.gov.hk。證明文件需以附件形式夾附在電郵中，電郵標題及各證明文件副本上需註明申請的職位名稱及網上申請編號。

(c) 提供正確的電郵地址

截止日期 :29/07/2026 23:59:00

地政總署-測量主任(土地)申請詳情

政府工｜4.文化體育及旅遊局（文創產業發展處）-經理(人力資源管理)

月薪：$64,780

入職條件:

(a) 持有由本港大學頒授的學士學位；

(b) 取得中學會考或DSE中英文科第5級(A級)或同等學歷 ；

(c) 具備最少五年在一般行政、人力資源管理及／或項目管理的全職工作經驗，其中最少兩年擔任管理層或更高職位。曾在政府／半官方機構／公營服務界別工作更佳；

(d) 具備良好解難、分析、組織和溝通能力，並能獨立完成工作；

(e) 具備良好中英文書寫能力，能操流利粵語、普通話及英語；以及

(f) 精通應用軟件，包括中英文文書處理、Microsoft Word、Excel及PowerPoint。

職責:

(a) 統籌及負責文創產業發展處(文創處)非公務員合約僱員和退休後服務合約僱員的招聘工作，以及中介公司僱員的服務採購；

(b) 負責文創處非公務員合約僱員及退休後服務合約僱員的續約及相關事宜，並與文化體育及旅遊局人事部接洽聘任及相關程序，包括續約或完成合約、處理薪酬和其他款項等；

(c) 維持及更新文創處的人事紀錄，包括組織架構圖、職位編制及人手統計表等，並準備合約僱員的每月薪金付款及年度開支預算；

(d) 協助人力資源檢討，以及統籌人力資源相關資料及報告; 以及

(e) 執行高層指派的其他職務。

聘用條款:按非公務員合約條款聘用，為期24個月+15%酬金

申請手續:

(1)以通用表格第340號(7/2023修訂版)，提出申請。表格可在民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(2)申請表格連同(i)學歷及(ii)工作證明副本，以PDF 檔案形式電郵至recruitment@ccidahk.gov.hk。請在電郵標題註明所申請職位的名稱。

(3)申請人也可通過公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期或之前，把相關文件副本(見上文)，以PDF 檔案形式電郵至recruitment@ccidahk.gov.hk。請於電郵標題及每頁證明文件的副本上註明網上申請編號。

截止日期 :30/07/2026 23:59:00

文化體育及旅遊局-經理(人力資源管理)申請詳情

政府工｜5. 民政及青年事務局（青年事務部(1)）- 多媒體編輯主任

月薪：$64,780

入職條件:

(a) 持本港大學學士學位，或具備同等學歷。以主修市場學、多媒體設計、平面設計、創意媒體、新聞學、傳理或相關學科為佳；

(b) DSE或中學會考中英文科均考獲第3級（C）或以上成績；

(c) 最少5年從事內容創作、多媒體、社交媒體營運、數碼營銷、廣告或企業傳訊的全職工作經驗；

(d) 具開發主題及創作能有效吸引目標受眾的內容的相關經驗；

(e) 具備以下其中一項條件：(i) 熟悉運用多媒體創作工具（如 Adobe Illustrator、Adobe Photoshop、Adobe Premiere Pro、Final Cut Pro、After Effects 或其他相關軟件）設計、製作及編輯多媒體內容；或(ii) 具有最少3年管理相關服務的承辦商或設計師的經驗；

(f) 具推動自然流量、用戶增長及用戶留存的經驗，並具分析思維者，可獲優先考慮；

(g) 具流動應用程式相關的數碼營銷或內容營運往績者尤佳；

(h) 適應力強、態度開明，能獨立工作，具備良好的團隊合作精神；以及

(i) 中英語文講寫能力俱佳；懂普通話為佳。

職責:

(a) 構思、創作及製作具創意、吸引力及說服力的多媒體內容（包括文案寫作、平面圖像、動態圖像、影片和動畫），供以青年為對象的流動應用程式及其他電子平台使用；並在適當情況下運用人工智能工具管理內容，以提高效率並確保合規性；

(b) 將內容重新編輯為適合社交媒體使用的短篇文案、圖像或影片；

(c) 識別訊息斷層並提出具搜尋器最佳化（SEO）策略的內容構想，以推動流量及留存率，並進行內容分析以提高互動質素；

(d) 與承辦商合作製作內容，並整合至流動應用程式及其他平台的用戶介面（UI）和用戶體驗（UX）；以及支援戶外／室內拍攝和相關工作；

(e) 與内部團隊、持份者及承辦商合作定期更新網站資料，並支援用戶驗收測試（UAT）；以及

(f) 執行上級指派的其他職務，包括在正常辦公時間以外工作。

聘用條款:按非公務員合約條款聘任，合約期為 24 個月＋15%酬金。

申請手續:

(a) 公務員事務局（https://www.csb.gov.hk）的G.F. 340網上申請系統作申請。

(b) 把(i) 學歷證明副本、 (ii) 工作證明副本、(iii) 語文能力證明副本、以及(iv) 工作作品集（如寫作、影片、設計作品），電郵至ya1@hyab.gov.hk。請在電郵標題註明「申請多媒體編輯主任」及網上申請編號。

截止日期:28/07/2026 18:00:00

民政及青年事務局（青年事務部(1)）- 多媒體編輯主任申請詳情

政府工｜6.勞工及福利局（香港人才服務辦公室）- 經理(香港人才服務辦公室)人才聯繫

月薪： $74,345

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷；

(b) 最少12年的全職工作經驗，包括8年以上在活動及項目規劃和管理、市場推廣、客戶關係建立及業務發展方面的相關經驗；

(c) DSE或中學會考中英文達第3級（C）或以上成績，或具同等成績；

(d) 在與政府及商界各方交往聯繫，以及為持份者提供優質客戶服務方面具備實務合作經驗，往績良好；具備與海外持份者合作的經驗更佳；

(e) 具有卓越的人際及溝通技巧，中英文書寫能力及會話能力優良（粵語和普通話）；

(f) 熟悉政府事務，尤其與人才聯繫的事務；以及

(g) 精通一般商業電腦軟件（包括MS Word、Excel和PowerPoint）的應用，以及中文和英文文書處理。

職責:

(a) 在海外國家／地區物色和聯繫人才及其他持份者，並促進互惠互利的關係，以配合香港人才服務辦公室的聯繫策略和使命；

(b) 促進香港與海外國家／地區之間在合作推動人才發展、吸引及聯繫方面的國際舉措及項目；

(c) 與香港駐海外國家各經濟貿易辦事處及政府相關決策局／部門緊密合作，協助制定和推行吸引和聯繫人才的策略；

(d) 為海外國家／地區與人才聯繫活動有關的會議、活動及舉措提供行政及後勤支援；

(e) 領導、指導和監督工作人員，以確保取得最佳成果、強而有力的管理策略部署及積極進取及充滿活力的工作文化推廣；

(f) 與香港人才服務辦公室的內部團隊合作，發揮協同效應，提升辦公室聯繫及支援人才策略的整體影響力及成效；以及

(g) 執行高級人員指派的任何其他職責。

聘用條款:合約期由首次執行職務日起計至2028年3月31日。續約與否由政府酌情決定。

申請手續:

(1)透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 申請。

(2)申請人須提交詳細履歷表、申請信(約300字)以詳述其相關工作經驗(包括工作年數)及為何適合出任該職位、學歷證書複本及受僱記錄，以電郵方式發送至admin_hkte@lwb.gov.hk。申請人須於電郵標題清楚註明「申請經理(香港人才服務辦公室)人才聯繫」及其網上申請編號。

截止日期 :24/07/2026 23:59:00

勞工及福利局（香港人才服務辦公室）- 經理申請詳情

政府工｜7.康樂及文化事務署-二級助理音樂主任（音樂通識）

月薪：$33,140

入職條件:

(a) (i) 持公開考試獲認可音樂機構頒發的鋼琴演奏文憑，或具同等學歷；或

(ii) 持有經認可機構頒發的音樂文憑，並主修鋼琴，或具同等學歷；

(b) DSE或中學會考中英文科考獲第2級（E）或以上成績，或具同等成績；以及

(c) 能操流利粵語。

職責:

(a) 教授各級音樂通識、聽音及樂理訓練班，預備教材，負責跟進工作，並聯絡學員家長；

(b) 在每年的英國皇家音樂學院聯合委員會術科考試、音樂事務處學員音樂會、音樂營音樂會及音樂事務處舉辦的所有活動中，為器樂訓練計劃學員擔任鋼琴伴奏；以及

(c) 擔任音樂事務處合唱團的經理／伴奏及／或助理指揮。

聘用條款:合約條款聘用為期一年。

申請手續:

(1)透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統（https://www.csb.gov.hk）申請。申請人須在申請表格上清楚填寫全部就業情況、學歷詳情（包括獲頒發相關音樂文憑／文憑的主修樂器），以及中英文語文能力程度。

(2)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交有關修業成績副本及證書副本。

(3)持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。有關申請人須將修業成績副本及證書副本電郵到eomopg@lcsd.gov.hk。申請人請於文件副本每一頁註明申請職位及網上申請編號。

(4)如獲邀參加試音及遴選面試，必須提交有關修業成績、證書（須列明相關音樂文憑／文憑的主修樂器）及相關工作經驗證明文件正本以供核實其資格，並須提供副本以作記錄。

截止日期:30/07/2026 23:59:00

康樂及文化事務署-二級助理音樂主任（音樂通識）申請詳情

政府工｜8. 香港電台-機構傳訊主任

月薪：港幣42,640元

入職條件:

(a) 持有香港學士學位，以主修新聞與傳播、市場、公共關係或其他相關學科為佳，或具備同等學歷；並擁有最少4年全職媒體或新聞相關的工作經驗，當中需涵蓋企業傳訊、公共關係及市場推廣方面的工作；及

(b) DSE或香港中學會考中英文科考獲第3級（C）或以上成績。

申請人如 –

(i) 具備卓越的人際關係及溝通技巧，以及良好英語及中文（包括粵語及普通話）溝通及書寫能力；以及

(ii) 熟練使用常用商業軟件，並具備中英文文書處理能力則更為理想。

職責:

(a) 執行宣傳計劃

(b) 與政府部門、立法會議員、政黨等不同持份者保持緊密溝通聯繫，確保企業的信息能夠有效傳播；

(c) 協助部門為管理層草擬及撰寫工作計劃、簡報、投稿、信件等各類文稿；

(d) 執行其他相關工作。

聘用條款:受聘人將按為期一年之非公務員合約條款聘任＋約滿酬金15%

申請手續:

(1)公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作申請。

(2)申請人請盡量於申請書內提供電郵地址。

截止日期 :27/07/2026 23:59:00

香港電台-機構傳訊主任申請詳情

政府工｜9.財政司司長辦公室（引進重點企業辦公室）-總監(市場推廣及機構事務)

月薪：$103,810

入職條件:

(a) 最少10年與項目管理、工商管理、公共事務、客戶管理及/或市場營銷領域相關的全職工作經驗，其中最少5年須擔任領導職位；尤以具備從事政府部門或公共機構的工作經驗者為佳；

(b) 在品牌建設、內容開發、社交媒體、數碼營銷，以及制定和執行以成果為本的參與項目方面有豐富經驗；

(c) 具備涵蓋大學、研發機構、風險資本和私募股權公司、家族辦公室、專業服務公司、行業和貿易協會、企業等的廣泛網絡；

(d) 具備人力資源、信息技術、財務和辦公室管理等職能的管理經驗為佳；

(e) 持有工商管理、經濟、金融、國際市場營銷或相關學科的學士學位或同等學歷；如有更高學歷及/或專業資格更佳；

(f) 具備高度商業觸覺、豐富商業知識、出色管治能力，以及良好的溝通和講故事技巧；

(g) 具備良好團隊精神，能在節奏快速的環境下獨立處理工作，亦須能同時處理多項工作；

(h) 適應力強、態度開明和具備良好的人際技巧。能主動學習新技能和樂於接受新任務，並且能與不同持份者積極協作；

(i) 具備國際視野，充分暸解內地和香港的商業環境，以及香港在國家政策中的獨特角色和貢獻；及

(j) 具備良好中英文書寫能力，並能操流利英語、粵語及普通話。

(k)申請人於獲聘時須為香港特別行政區永久性居民

[備註：申請人可能會被邀請參加筆試。]

職責:

(a) 制定和執行全面的營銷策略和業務計劃，以提升引進辦的知名度和形象，並有效地推廣香港的商業優勢和機遇；

(b) 舉辦研討會、工作坊、交流活動和主要業務活動，以及執行具影響力的市場營銷；

(c) 監督宣傳物品的設計和製作，以及數碼營銷活動；

(d) 對行業趨勢和競爭環境進行深入的市場研究，以評估和提升策略的有效性及引導項目開發；

(e) 制定和執行全面的持分者參與策略和業務計劃，包括制定與主要持分者互惠互利的項目和措施，以推動投資推廣工作並提升客戶服務質素；

(f) 監督其他機構事務職能，包括但不限於人力資源、財務和會計、信息技術及辦公室/業務管理，並確保運作有效和內部合規；

(g) 接洽和管理與市場營銷、市場情報、持分者參與和行政工作相關的第三方服務提供者；

(h) 為管理層準備針對策略成果和未來工作計劃的報告和簡報；及

(i) 按需要履行其他機構事務職責。

聘用條款:按非公務員合約條款受聘，合約期至2027年3月31日。續約與否由政府酌情決定+ 15%約滿酬金。

申請手續:

(1）透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 （https://www.csb.gov.hk）作申請，並須在截止申請日期後七天內，把以下文件副本電郵至 appointment@oases.gov.hk ，並在電郵內註明網上申請編號。

(a) 簡單列明申請人認為自己適合該職位的信件（約300字）；

(b) 詳盡履歷，包括：(i) 學士或深造學位（例如主修科目和榮譽等級）；以及(ii) 列明職位、詳細的僱用期限及職責說明的就業記錄；

(c) 有關證書和修業成績表副本；以及

(d) 工作證明副本。

(2)申請人須在申請表格上提供電郵地址。

截止日期:30/07/2026 23:59:00

財政司司長辦公室（引進重點企業辦公室）-總監(市場推廣及機構事務)申請詳情

政府工｜10.消防處-合約助理屋宇裝備檢測主任

月薪：$31,795

入職條件:

(1) 持有本港理工學院／大學或香港專業教育學院／工業學院／科技學院頒發的電機工程、機械工程或屋宇裝備工程文憑或高級證書，或具備同等學歷；

(2) 最少3年有關屋宇裝備裝置的工作經驗；

(3) DSE或中學會考中英文科考獲第2級（E級）或以上成績，或具備同等學歷；以及

(4) 具備一般辦公室電腦技能。

註：具備消防範疇（包括煙霧控制系統）相關工作經驗和持有有效「建造業安全訓練證明書」者更佳。

職責:

(1) 根據相關消防安全規定，就建築物、基建及／或鐵路專案的消防裝置及煙霧控制系統協助進行認可檢查及合格測試，並查核這些裝置及系統是否符合技術要求；

(2) 就消防裝置及煙霧控制系統的認可檢查及合格測試事宜，進行初步查核／審核提交的技術文件；以及

(3) 執行上司所指派的任何其他職務。

聘用條款:

成功獲聘的申請人將按非公務員合約條款聘用，合約期至2027年3月31日，續約與否視乎屆時情況而定。獲取錄的申請人每星期須工作44小時（包括用膳時間），由星期一至五，以主管安排為準。

申請手續:

(1) 透過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk) 的G.F.340 (Rev. 7/2023) 網上申請系統提交申請。

(2) 將學歷證明及相關工作經驗的證明文件副本，在截止申請日期或之前電郵至fsd_recruit@hkfsd.gov.hk。請在電郵標題上註明申請職位及網上申請編號。

截止日期 :27/07/2026 23:59:00

消防處-合約助理屋宇裝備檢測主任申請詳情