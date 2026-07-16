港漂怒數香港老闆有「皇帝病」列4大荒謬規矩　收工竟要員工護送

打工仔返工要應付繁重工作，如果老闆還要有「皇帝病」（類似公主病），都幾崩潰。近日有港漂網民大爆其老闆患有嚴重「皇帝病」，下班不僅需要3人「護駕」按電梯，更將員工無償加班視為理所當然。帖文隨即引起不少網民熱議，大家紛紛留言大吐苦水，並分享自己遇過更為荒謬的辦公室日常。



港漂網民於小紅書發帖，力數香港老闆的「皇帝病」行徑。（小紅書截圖）

日前有網民在小紅書以「香港老板（闆）大賞」為題發文，又表示「我感覺我的老板（闆）不想當老板（闆），他想當皇帝」。根據樓主的分享，他任職於一家公司，而老闆的日常作風和要求充滿了「唯我獨尊」的帝王色彩，令人哭笑不得。

每日下班必須要有3名員工幫老闆按電梯。（《IT狗2.0》劇照）

老闆4大「帝王級」行徑

1. 下班需三人幫忙按電梯：每天下班時，必須有3個人聚在一起，浩浩蕩蕩地送老闆去搭電梯，並幫他按電梯。

2. 必須等老闆下班才可離開：即使已經過了下班時間30分鐘，所有人依然要等老闆離開之後才可以下班。

3. 每天強調要保護其利益：老闆每天會在公司強調最少三次：「你們要保護我的利益。誰更能保護我的利益，誰就更有價值。」

4. 期望員工無償加班：老闆期望所有人都要加班，甚至連星期六也要無償加班一天。在這種高壓氛圍下，公司大部分員工每天確實都會「被自願」加班一個多小時。

即使已過下班時間，員工仍要等老闆離開後才可以放工。（《IT狗2.0》劇照）

網民揭更荒謬辦公室日常

貼文曝光後，隨即引來大批網民熱議，有網民疑惑，「不夠3個人按電梯他就不下樓嗎？」樓主無奈回應，雖然不至於不下樓，但老闆就是極度執著於一定要有3個人幫忙按電梯。亦有不少網民猜測是否為中資公司，樓主則澄清這是「純正港資」。關於準時下班，有人表示「夠鐘打卡走人，理得佢」，樓主表示如果真的這樣做，老闆會以「工作不飽和，扣你分！」為由來問罪。

不過一山還有一山高，不少人網民也分享自己遇過更荒謬的職場日常。有留言指出自己的老闆同樣「皇帝病」入骨，老細不走員工便別想走，甚至下班前還要特意請示，確認沒事做了才可以「奴婢告退」。更有網民驚爆其前老闆直接在公司玩「後宮遊戲」，有公司行政人員更加誇張，下班要每個人專程走到她的座位前，親口說一句「我下班了」才可以放行，令樓主也忍不住痛斥「太惡心了」。