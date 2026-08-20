韓國女仔6成不想拍拖？5國青年戀愛調查出爐！母胎單身原因太唏噓

韓國年輕人似乎越來越「不想談戀愛」了！一項針對韓國、中國、日本、美國及西班牙年輕人的調查發現，韓國青年對戀愛關係的興趣在5國中最低，超過一半受訪者坦言自己對談戀愛「不感興趣」，其中女性比例更突破60%。



據《Weekly Kyunghyang》報道，這項調查訪問了5個國家共8242名年輕人，調查對象為18至39歲的未婚人士。結果顯示，55.4%的韓國青年表示對戀愛「不感興趣」，在5個國家中排名最高；其次為日本54.2%、美國35.8%、西班牙29.2%及中國24.7%。

韓國女性更不想談戀愛

進一步分析性別差異後發現，韓國女性對戀愛的興趣明顯低於男性。調查顯示，60.8%的韓國女性表示對戀愛不感興趣，相當於每10人就有約6人不想談戀愛，在5國男女受訪者中同樣是最高比例。

韓國男性的比例則為47.7%。與此同時，韓國男女的戀愛經歷也存在明顯差異。在表示對戀愛「不感興趣」的韓國青年中，70.9%的男性從未談過戀愛，女性則為48.1%。

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沒談過戀愛失業率更高

值得注意的是，調查還發現，韓國年輕人的戀愛經歷似乎與就業狀況存在一定關聯。

數據顯示，沒有戀愛經驗的韓國青年中，有38.5%處於失業狀態，包括正在找工作或已經放棄求職者；相比之下，有戀愛經驗的青年失業率僅為12.9%，兩者相差高達25.6個百分點。

收入越低，對戀愛興趣越低？

除了就業情況，經濟能力似乎也與韓國年輕人的戀愛意願有關。

調查發現，收入位於最低25%的韓國青年中，有66.2%表示對戀愛不感興趣；相比之下，收入位於最高25%的青年，相關比例則下降至37.5%。換言之，收入越低，對戀愛興趣越低的趨勢相當明顯。

此外，不想談戀愛的韓國青年，對自身條件的評價也普遍較低。在滿分5分的自我評價中，他們對自己的性格、外貌及經濟能力分別打出3.04分、2.64分及2.43分。

中國年輕人則與「有房」存在關聯

相比韓國，中國年輕人的戀愛經歷則呈現出與住房擁有率相關的趨勢。

調查顯示，有戀愛經驗的中國青年中，47.5%擁有自己的房產；沒有戀愛經驗者，擁有房產的比例則只有22.7%。

《Weekly Kyunghyang》指出，這項數據也反映出中國社會長期存在的「結婚要有房、有車」觀念，住房及經濟條件可能成為年輕人進入戀愛關係的重要因素。

整體來看，這項調查顯示，年輕人是否願意談戀愛，似乎已經不單純是個人感情觀的問題，就業、收入、住房、自我評價等現實條件，都可能影響他們對戀愛關係的態度。

「母胎SOLO」戀綜掀討論，網友：單身也沒什麼不好

與此同時，韓國一檔以「母胎SOLO」為主題的戀愛綜藝播出後，也引發觀眾熱烈討論。不少觀眾認為，現代年輕人對戀愛的態度正在改變，長期單身並不一定代表「有問題」。

有人直言：

一直不停談戀愛、一個接一個的人，精神才有問題吧。

也有人認為，自願選擇單身的人，往往更習慣獨處、一個人看電影或安排生活，「從這個角度來說，她們內心真的很強大，自尊感也很高。」

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