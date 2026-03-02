日本雜誌列「理想男友」40項要求引熱議　網友看傻：是在找ATM嗎

常看日本流行雜誌的網友，應該都知道無論是哪一家日雜都很喜歡進行「理想男友」、「理想女友」的相關調查吧！不過最近有一家雜誌的最新調查結果在推特上引起了男網友們的熱議。



雜誌洋洋灑灑地列出了對於男性從外表到個性、職業、喜好、感情觀念等標準，甚至是家庭關係還有生活習慣都沒有逃過女孩的法眼，一共有 40 項，除了對於外表的要求外，例如「身高要 175 公分以上」、「瘦，但是要有肌肉」、「鹽系長相」、「最好是長得像坂口健太郎」。

一家雜誌的「理想男友」最新調查結果在推特上引起了男網友們的熱議，一共有40項要求。（X@Holy_chorus）

甚至對穿搭也非常的講究，像是「常穿連帽 T」、「喜歡白色或是深藍色的衣服」、「常常逛原宿」。不僅如此，其中還有一些項目是連努力也做不到的，像是「土生土長東京人」、「家裡的長子」、「獅子座 O 型」。

對於男友身份的要求則有「還是大學生」、「體育系」、「銀行裡有存款」、「將來有一天想結婚」、「時常微笑」、「口頭禪是『謝謝』」。

這幾項對於外貌與個性的要求還可以理解，但有一些詳細到不行的要求被網友批評實在管太多，例如「前女友總共有三任」、「假日在咖啡廳打工」、「喜歡吃肉、愛喝可樂」、「擅長蛋包飯」、「生日會送妳飾品當作禮物」。

幾乎所有的男性網友對這份鉅細靡遺到不行的調查無法理解，紛紛表示「我到底看了什麼？」不少網友提出了質疑：

「所以在冬天出生、家中次子的我永遠交不到女友了嗎？」

「敢提出這麼多要求的女生對自己一定很有自信」



甚至這一大串的理想條件中許多項目是互相排斥的，網友反駁：

「愛吃肉又愛喝可樂的人應該不太可能瘦到哪去吧！」

「普通的大學男生還不會想到結婚那去吧！」



還有網友直接回應 ATM 的「畫像」問道：

「是在找這個嗎？」

「直接找在咖啡廳裡的提款機不是最快。」



各位網友你又符合幾項條件呢？說不定你剛好就是日本女孩們心中的理想型喔～

