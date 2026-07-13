初次約會選拉麵店遭女生抱怨「怪不得單身」　心理師揭示反感原因

男生和女生約會時，挑選餐廳有時也是一門學問。



有一名工程師抱怨帶聯誼認識的女孩子去吃拉麵，卻被對方嫌棄沒有選餐酒館，還直言「單身不是沒有原因的」，讓他非常無言「這樣真的出局嗎？」Facebook粉專「瑪那熊諮商心理師」也分享這則貼文，並解釋初次約會不要選拉麵店的原因。

同場加映：高收入男擇偶條件大公開：外貌竟非首選 更追求知性談吐共同成長（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

這名男網友在Threads發文表示，日前帶聯誼認識的女生去吃他排了40分鐘的私房拉麵，但對方卻嘆氣表示以為會選個能好好聊天的餐酒館，沒想到卻是吃這種吃完就要立刻走人的拉麵。原PO解釋這家拉麵店把租金成本回饋在食材上，其CP值比餐酒館還要高，但女方完全冷回應，回家後還發限時動態，直言：

有些男生單身不是沒原因的，約會還要帶工程師的精算邏輯，好下流。

讓他看了相當無奈。

諮商心理師瑪那熊分享這則貼文，表示初次約會的重點是在「互動」，而不是東西好不好吃或貴不貴，拉麵店翻桌率高、環境也不適合長時間聊天，絕對不是初次約會的好地點。瑪那熊說約會主角是「人」，食物只是輔助，絕對不要在約會時跟對方說什麼「CP值」，否則會破壞氣氛，約會也就不會有後續了。

他建議找個人均4、500元（台幣）、環境OK的餐廳或咖啡廳，都比去拉麵店好，不要自行腦補「女生約會都只想吃很貴的餐廳」，更別幻想「帶對方吃很貴的餐廳，就一定有戲」。

同場加映：別被心動遮眼！心理學家揭曖昧期5大警號 認清渣男行為及時止損（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

延伸閱讀：

妹子超正赴約！男生1句話瞬間冷掉引3萬人共鳴 老司機一看秒懂

男廚師月入6萬交友APP遭秒拒！自誇可在富人區買樓 網狂打臉

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】