日本超市驚見「人肉」特產？網民嚇壞　揭示真相原來是常見食物

大家平常去大賣場（大型超市）的時候，會特別去注意商品標示或廣告嗎？這些標示通常代表商品資訊、宣傳，甚至帶有一些店家的巧思或習慣，顯得特別有趣。在X上，就有一張標示著青森產「人肉」的圖片流傳在社群，每次都引起眾多網友的討論，究竟是怎麼回事呢，讓我們趕緊來一探究竟吧。



「人肉」廣告牌嚇壞網友，原來只是誤會一場

最近在X上，有一張大賣場的照片引起了網友的討論，在看似平凡的蔬果區中，竟然有一張牌子上寫著大大的「青森產『人肉』」。由於這張照片過於有衝擊性，也讓網友們紛紛在底下留言：「原來青森縣的名產是人肉」、「青森的日常」。

網民曬出的日本賣場「人肉」廣告牌：

但仔細一看這照片，卻發現在這塊「人肉」牌子後面放著的，卻是一顆顆的大蒜，這才讓人恍然大悟。原來這所謂的「人肉」看板，是因為讀音與大蒜（にんにく）相近，才刻意這樣寫的，一切都只是一場純粹的誤會罷了。

網友們對奇特廣告牌的反應

「原來青森縣的名產是人肉」

「上傳到SNS了嗎？今晚就輪到你變成這樣了，顫抖著入眠吧 by青森縣民」

「感覺會被包進孫二娘的肉包裡」



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日本人在漢字上下的小巧思

但為什麼要使用人肉借指大蒜呢？有網友就在該篇貼文底下留言表示，由於大蒜原本的漢字實在是太難寫，所以有些人會借用較為簡單的人肉來表示「にんにく」，儘管非正式的漢字用法，但其實並不少見。也有人認為，選擇這樣較為衝擊性的用詞，是為了吸引客人的注意，屬於一種廣告的手法。

事實上，在日本透過借代詞來描述蔬菜的場景並不少見，像是白菜寫作「白才」、高麗菜（椰菜）（キャベツ）寫作「キャ別」以及青椒（ピーマン）寫作「ピー万」等等，也為平常在賣場採購時，增添一些有趣的小插曲。

各位讀者們怎麼看待這些有趣的小巧思呢？下次去日本有機會逛大賣場的話，不妨仔細看看這些廣告牌，找尋看看有沒有讓自己會心一笑的用法吧。

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