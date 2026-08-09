日本赤福餅為何被封「最強偷食手信」？網民揭背後暗黑趣聞

赤福是伊勢的著名伴手禮（手信），在日本相當出名，但是你知道嗎，赤福在網路上，又被網友們戲稱為「最強外遇伴手禮」。為什麼會有這樣的戲稱？這背後又有著甚麼樣的趣聞呢？讓我們趕緊來一探究竟吧。



赤福是什麼？

赤福是發祥於三重縣伊勢的知名和菓子，它誕生於1707年，在日本國內廣受好評。赤福的本質其實是紅豆麻糬，但與一般的紅豆麻糬不同，赤福是以紅豆餡來包覆麻糬，Q彈的麻糬外頭包裹著細緻的紅豆泥，讓它看起來特別的與眾不同。

赤福是著名伴手禮，它的本質其實是紅豆麻糬，赤福餅的造型也有著特殊的巧思。（akafuku官網）

在外觀上，赤福也有著特殊的巧思，每個赤福餅皆由師傅用手指親手捏出造型，側邊三條突出的線條象徵著伊勢神宮流淌的五十鈴川河的清流，裏頭包覆的白色麻糬則代表河床上的小石頭，都在顯示出設計者的創意。那麼，這樣知名的伴手禮，為何會被戲稱為「最強外遇伴手禮」呢？

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掩飾行蹤的最佳利器

赤福之所以會有這樣的別稱，也與其知名度有著不小的關聯。由於赤福實在是過於出名，導致其不只在伊勢，甚至在關西各大伴手禮店都有販售，也因為這個原因，讓赤福成為了掩飾自己行蹤的最佳禮品，便有了外遇的人謊稱自己去伊勢出差，實際上是去跟小三幽會，並在其他地方買赤福回家交代的情節。

隨著時代的演進與網路的進步，現在的赤福已經不可能作為掩飾行蹤的證明，但其刻劃的情節過於經典且深入人心，也讓網友們每當購買赤福並上傳社群時，往往會附上「製造不在場證明」等等的詞彙，成為一則有趣的社群傳說。

赤福＝不在場證明被網友廣泛使用

「在東京車站買到赤福了，這下就可以製造不在場證明了！」

「說到伊勢名物的赤福，在京都車站的各個地方都有販售，很適合做為伴手禮或是製造不在場證明呢」

「難波車站的全家便利商店，除了大阪伴手禮外還有著赤福與八橋......想製造不在場證明的請自便？」



成為部分日本人的共同記憶

以上，便是赤福作為「最強外遇伴手禮」的傳說了，雖然其出處已經不可考，但從網友們都在使用這點來看，可以說這份故事劇情已經內化成了一些日本人的共同記憶，不知道各位讀者們，認為這個傳說怎麼樣呢？

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