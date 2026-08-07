日本獵奇「人臉銅鑼燒」　滿盒印親友謎之微笑　網民嚇爆：誰敢吃

網友：好吃是好吃，就是有點瘮人太詭異了！日本爆火的「人臉銅鑼燒」，打開盒子一整個人麻了！滿盒親朋好友的大頭照盯着你看，還衝着你謎之微笑，這誰敢吃啊？！不過，怎麼有種細思極恐卻又躍躍欲試的感覺呢……



這家叫「いいなSTORES」 的日本公司，專幹這種「陰間又上癮」的創意。你只需要在網上下單，然後提供一張親友、或者你自己清晰的正面照。過幾天，印着定製臉蛋的銅鑼燒就送到手裏了。

「いいなSTORES」銅鑼燒（Instagram@tomokadayo1102）

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甚至是愛豆的照片，店主都會幫你完美的複製上去。據說味道還是不錯的，由老牌點心店「ふたば茶亭」製作，內餡用的是北海道產的紅豆。甜度剛剛好，不愛吃甜食的人也會喜歡。

店家說設計的初衷是想讓大家相隔不能見面時，也能給親友送上一點驚喜。在公布的「最受歡迎的人臉」排行榜上，第一名是孫子的臉，第二名是收件人的臉，第三名則是寄件人的臉。但說實話，當熟悉的人臉出現在食物上，誰還在乎紅豆來自哪裏啊？這詭異的儀式感……

在銅鑼燒之前，這家店還推出過「人臉馬卡龍」。一盒5枚，分別是海鹽焦糖、抹茶、伯爵茶、士多啤梨、檸檬味。五顏六色的甜品上印着五花八門的臉，實在是越看越可怕⋯⋯

「いいなSTORES」馬卡龍（Instagram@iinastores）

除了能吃的，他們還能往T恤和馬克杯上印你的臉，人臉T恤：把臉穿在身上，勇氣可嘉。人臉馬克杯：喝水時，杯身的臉正幽幽地注視着你～這大概就是，實不實用另說，先買個樂子再送份驚嚇，順便留個紀念，挺有意思～

如果你收到這款定製版的「人臉銅鑼燒」，老實說，你會開心嗎？

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】