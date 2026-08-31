醬油買1送1不慎摔破！人妻含淚結帳獲老公高EQ安慰　網讚：嫁對人

一名女網友日前到台灣全聯採買，原本開心遇上醬油「買一送一」優惠，沒想到回家後丈夫一數，卻發現明明買了優惠商品，桌上只有單數的三瓶。女網友這才翻出手機裡的「事故現場照」，原來其中一瓶早已在店內摔破，醬油灑滿一地。更讓她意外的是，丈夫不但沒責怪，第一句話還先問：「受傷了嗎？」暖心反應讓大批網友直呼「嫁對人了」。



這名女網友在Facebook社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，當天買完東西回家後，將商品擺在桌上，丈夫看到後好奇詢問：

醬油買一送一，為什麼只有三罐？

她只好翻出當時拍下的照片解釋。從畫面中可見，一瓶醬油不慎摔破，深色醬汁灑滿賣場地面，一片狼藉，讓她回想起當下仍忍不住「有點想哭」。

同場加映：10大「令女友生氣行為」排行榜 沒給安全感第六、愛隱瞞才排第三

+ 20

沒想到丈夫看到照片後，第一個反應不是心疼醬油，而是問她：「受傷了嗎？」原PO則回答，人沒有受傷，只是很不好意思讓全聯店員幫忙清理，加上摔破的商品仍得付錢，等於「今天付兩瓶的錢，錢包受傷了」。

丈夫聽完後卻相當樂觀，笑稱：「那不錯，現在是買二送一，比原來還要便宜啊！」甚至提議乾脆再去買兩瓶，如此一來就能變成「買三送二」，算起來更加划算。

這番「數學式安慰」讓原PO瞬間被逗笑，直呼「這樣應該是沒嫁錯人！」更笑說自己腦中已經不再重播醬油掉到地上的瞬間，而是不斷浮現「買四送三、買五送四」，只能羨慕其他人順利買到真正「買一送一」的醬油。

貼文曝光後，不少網友關注的焦點反而都落在丈夫身上，紛紛留言：

「好男人無誤」

「老公情緒很穩定又樂觀」

「老公還安慰妳，真的嫁對人了」

「被閃到了」

「這老公可以，第一句先問有沒有受傷」



也有人表示，比起一瓶摔破的醬油，丈夫沒有責怪、反而先確認另一半是否安全，更讓人感受到夫妻相處中的體貼。原本令人心疼的一場「醬油悲劇」，最後也因丈夫的幽默化解，意外成了夫妻間的一段甜蜜插曲。

延伸閱讀：女生票選最扣分男生興趣TOP 5 起碼一半港男命中！看動漫僅第四

+ 12

延伸閱讀：

擺爛逃避愛回嘴！3生肖容易被罵「不孝子」…他太固執不認錯

他驚訝蘇打餅乾能快速緩解胃食道逆流 營養師曝原因：吃蛋白質更有效

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】