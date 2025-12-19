女生票選最扣分男生興趣TOP 5　起碼一半港男命中！看動漫僅第四

你有想過另一半的興趣是什麼會讓你有點扣分嗎？



近日在社群平台 Threads 上有一篇文章引起了網友們的熱烈討論，是一個日本的電視節目統整女性「不想交往的男性興趣」的排行榜，其中包括追星、馬拉松等項目，並顯示了女性對這些項目反感的百分比，也有網友在留言區表示不解，一起來看看！

女性「不想交往的男性興趣」的排行榜 TOP 5 大公開（點擊放大瀏覽）▼▼▼

女性不想交往的「男性興趣」TOP 5（《親愛的X》劇照；01製圖）

+ 11

根據日本電視台報導女性「不想交往的男性興趣」的排行榜，從內容來看，日本女性對男性的某些興趣顯得特別「敬而遠之」。排名從高到低依次是：

1. 「追星」（39.3%）

2. 「鐵人三項」（37.7％）

3. 「馬拉松」（26.2％）

4. 「動漫」（23.3％）

5. 「高爾夫」（20.4％）



每個項目旁都附有百分比，清楚顯示受訪女性的比例。這些數據不僅揭示了文化偏好，也讓觀眾直觀理解哪些愛好可能降低男性在約會市場的吸引力，不過 Threads 貼文底下也有許多人表示：

「不然女生欣賞男生擁有的興趣是哪些？」

「台灣的馬拉松賽事超多女性，可能還比男性多一點。」

「追星排厭惡第一，實至名歸。」



你選擇另外一半時會考慮對方的興趣嗎？如果兩人有共同興趣是最好的，如果沒有也可以試著了解看看，說不定沒有你想這麼無趣！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】