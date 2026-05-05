10大「令女友生氣行為」排行榜　沒給安全感第六、愛隱瞞才排第三

以為女友無理取鬧，其實是你早就踩了她的底線！ 在感情裡，有些行為不能做、有些話絕對不能說。這篇一次解析十大讓女友爆氣的男友行為，直男們快筆記！



容易踩雷的男友金句：又怎麼了？多喝熱水！我是為妳好！

在一段感情中，甜蜜與磨合往往是同時存在的。尤其當男友不經意的某些舉動，踩中了女友的情緒地雷，原本的和樂氣氛也可能瞬間翻盤，演變成一場冷戰或爭吵。

不少男生總是困惑：「我又沒做什麼，她為什麼突然生氣？」但事實上，問題很可能就出在「沒做什麼」這件事上。從已讀不回、敷衍對話、總把朋友排在第一，到忘記重要日子，這些看似微不足道的小事，對女生來說卻可能是被忽略、被冷落的明確訊號。想要經營一段穩定健康的關係，了解彼此在意的細節是關鍵。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查「最容易讓女友生氣的十大行為」，不論你是初入戀愛新手村，還是穩定交往好幾年的資深情侶，都值得仔細看看這些地雷清單，別讓無心之過毀了一段好感情。

網友討論度最高10大最易引發女友怒火男友行為，快記起來別再犯這些錯（點擊放大瀏覽）👇👇👇

微不足道小事潛藏分手危機 10大最易令女友生氣行為 避開這些令愛情更加甜蜜（01製圖）

+ 19

No.10 賭性堅強

愛賭的男生，不一定會出現在賭場。有些人只是把賭性藏在日常小事裡，喝飲料、吃宵夜、猜拳都能燃起熱血，輸贏當成趣事分享，笑一笑就過去。但也有些人，卻是認真地把人生當成一場賭局。他們抱著「我這把一定會翻本」的信念，一次又一次地加碼，最後連理智和未來都一併押上了。

曾有網友分享，男友愛面子、學投資卻連賠兩次，一毛不剩還選擇隱瞞。明明生活中體貼，在外人眼中是「完美男友」，但這樣的金錢觀，讓她對婚姻越來越恐慌。她不求婚禮、不求戒指，甚至願意扛起經濟，但對方因為面子始終聽不進去，最後她只能選擇分手。

網友看完直呼，

「投資高風險的當然要有本錢輸，怕的是男友執迷不悟，繼續玩下去」

「兩次賠光代表賭性堅強、又沒正確投資方法，再發生可能性高，是大隱憂」



No.9 沒上進心

有些男生，看起來生活規律，每天準時上下班，日子過得井井有條，但認真觀察下來，會發現他早已停在原地—不想進修、不規劃未來，對工作得過且過，對生活也沒太多期待。

一開始，女生可能會覺得這樣的他很踏實、不會給人壓力，但時間久了，她開始規劃兩人的未來，想著要不要一起存錢、買房、安排共同生活……他卻總是說：「幹嘛想那麼多？過得開心比較重要。」那種毫無上進心、缺乏動力的態度，讓人感覺未來一片空白。感情從來不是靠誰撐著走，而是兩個人並肩往前。而「不上進」，正是讓一段關係失去動力的最大殺手。

No.8 白目

在兩性關係中，有些看似無心的言行，卻往往能瞬間點燃對方的怒火。日前YouTuber酷炫於Threads詢問：「好奇女生都會因為男友的什麼白目行為生氣」，引發熱烈回應，吸引超過13萬人次瀏覽。

不少網友紛紛點名各種讓人氣炸的行為，

「交往了五年還不知道女友不喜歡吃火鍋、收到花跟娃娃」

「說過一百遍不要再犯的事，還是重蹈覆徹，真的會炸掉」

「講話前不經過大腦思考，明知道對方底線是什麼，還硬要踩」

「開一些不好笑的玩笑」

「問話不回話，還要說蛤」



更讓人崩潰的，是那種不會讀空氣的男友。帶去見閨蜜，三句話就把場面降到冰點，不是亂開玩笑，就是講出讓人當場尷尬到腳趾蜷曲的發言。許多男友常常把吐槽當幽默、把誠實當貼心，卻忘了感情需要的是理解與共感。

No.7 控制慾強

有種男友不劈腿也不失聯，卻要妳事事報備、訊息秒回，還常突襲視訊。妳穿什麼、跟誰出門，他都有意見。看似關心，實則控制，久而久之，妳開始迎合他的情緒，小心回訊、怕他不開心，感情變得像走鋼索，步步驚心。

他不是不愛妳，而是不知道他的「在乎」早已讓妳壓力山大。感情需要的是理解與平衡，不是讓人失去自己。網友認為：「如果妳發現在一起只會讓妳不舒服，或是影響妳的程度大，就表示不適合了」。

No.6 沒給安全感

男友給不了安全感，往往就是女友怒火的引爆點。有些男生嘴上說愛你，行為卻像在不斷試探你的底線。

你是不是也遇過這種「奇葩」男友？手機裡追蹤的不是投資帳號，而是一整排網紅美女，還能理直氣壯說那是「藝術欣賞」；更別提他對異性毫無邊界感，不報備就出門，互動還曖昧到不行，讓你腦中小劇場不斷上演，心情忽冷忽熱，根本無法安心。

不過關於安全感，也有網友認為除了溝通，更重要的是自己要有底氣，

「不安全感從來都是自我滿足才能治本，他人的幫助只能暫時減緩」

「安全感是自己給自己的，他給不起就自己為自己創造」



因為想要一段安穩的感情，從來都不是一個人的事，是兩個人都要用心經營才行。

+ 23

No.5 無趣

熱戀時，連排隊買雞排都覺得浪漫；但走著走著，感情卻變成「吃飽沒」、「要睡了」的例行公事。女生心裡開始出現疑問：「我們是不是越來越無聊了？」有種男友，不壞、不敷衍，就是太平淡。聊天永遠是同樣句型、約會只繞那幾家餐廳，週末只想打電動。你提議看展、出遊，他卻總說「你去就好」。久而久之，兩人像平行線，有伴卻沒共鳴。

有趣不是天生的，願意一起創造，才是感情保鮮最浪漫的配方！新鮮感不是靠一直做新事，而是兩個人都有心把平凡的事變好玩。沒有共同興趣不可怕，可怕的是不願意一起培養，網友提到，

「其實樂趣這點在我的感情觀裡面蠻重要的，也不知道怎麼跟男友提起」

「比起天天驚喜，更重要的是就算不懂，也願意陪我去試看看」



相關文章：相愛很難相處更難！5個徵兆暗示你早應分手了 約會變內耗請放生（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 7

No.4 愛講大道理

在感情裡，最怕的不是沒話聊，而是有話聊卻像在上課。當男友開口就是「理性一點」、「要怎麼做才不會那麼情緒化」，還會補上一句「我這是為妳好」，總是讓女生一秒爆炸。

網路上常見女孩抱怨，

「男友什麼都要講道理」

「為什麼兩人在吵架的時候男生喜歡講道理」

「不喜歡男友講大道理」



有些男生特別愛講邏輯、套公式，動不動就分析 A→B→C，彷彿感情是一道數學題，照步驟解就能完美收尾。他們自認是「成熟理性代表」，不管是不是自己擅長的領域，也不顧對方有沒有興趣，總要講上一大串。聽完就像剛下課，滿腦子只剩疲憊。

但感情從來不是條理分明的推理劇，情緒也不是需要被修正的錯誤程式。當他拿過去經驗、成功案例來佐證觀點時，只讓人更想翻白眼。有時候，會聽比會說重要，懂得閉嘴比講道理更迷人。

No.3 說謊、隱瞞

Dcard感情版網友分享男友慣性說謊的故事，「雖然都不是偷吃那方面，但就是騙了（刪紀錄、騙我出去哪裡這類），好像未來會偷吃也不是不能想像？」問有沒有網友也是很介意被另一半欺騙，就算是小事，但會產生「原來我信任的人要騙我這麼容易」的失望感。

說謊這件事，在感情裡從來不是大小事的問題，而是信任感的溫度計。有些人會說：「我不是故意的啦，只是怕妳生氣才沒講。」聽起來很像體貼，其實是包裝過的隱瞞。以為少講一點就能避開風暴，結果反而讓對方懷疑你是不是還藏了更多沒說的事。

牽涉到坦誠與信任的謊言，千萬別不當一回事！說謊不一定是劈腿、雙面人，有時只是「沒有說真話」：和異性朋友出去卻說是同事聚餐、已經答應別人打球卻跟女友說今天沒事、其實很在意一件事卻裝作無所謂……這些看似無傷大雅的小事，對另一半來說卻像是信任裂縫的起點。

相關文章：相愛很難相處更難！5個徵兆暗示你早應分手了 約會變內耗請放生（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 19

No.2 不給情緒價值

有一種男友，外表看起來什麼都好—願意接送、幫忙搬重物，卻無法同理對方的情緒。對節日和儀式感嗤之以鼻，爭執時也只回一句「又怎樣了」、「你想太多了吧」。這類行為，在現在被稱為「不給情緒價值」：不關注、不安慰、不回應，讓人感覺情緒被忽視，久了，感情就像被打入冷宮。

如果不學會給出情緒價值，兩人的連結會慢慢被冷漠取代。YouTuber台灣妞接受訪談時，哽咽談到與前夫崔理郎的離婚原因之一，就是當她脆弱時，對方無法接住她的情緒。對此網友表示，

「完全可以感受得到她當時的無力感和情緒的臨界點」

「有時候需要的不是對方給解決方案，而是單純的理解和陪伴，讓人知道我可以安心地在你面前脆弱」



No.1 不浪漫、不解風情

有一種男友，反應總是慢半拍、情緒表達貧乏，對女生的暗示一概無感。當你說「我沒事」，其實是期待一個擁抱，他卻淡淡回：「好，那我去打LOL囉！」這就是典型的不解風情型男友。

他們總用直線邏輯應對一切：你說冷，他叫你多穿；你說累，他建議多喝熱水；你傾訴委屈，他卻開始分析問題、列出解方，完全忽略你真正需要的，是一點陪伴與共鳴。連訊息都像回報進度：「嗯」、「喔」、「好」，沒語氣、沒溫度，讓人瞬間出戲。這樣的男友，不是不愛你，而是搞不懂浪漫該怎麼給、氣氛該怎麼營造。與其責怪，不如溫柔引導。教他怎麼擁抱、怎麼傾聽，讓他學會愛的語言。就算他一開始像塊木頭，只要願意學，不解風情也能變成貼心暖男。

最容易讓女友生氣的十大行為（DailyView網路溫度計提供）

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年05月21日至2025年05月20日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



延伸閱讀：

情侶分手徵兆有哪些？出現這一項就是警訊

妳是好婆婆嗎？婆媳相處十大地雷曝光 控制狂只排第四

「摟抱親」、「請求和好」是什麼？百萬YouTuber成關鍵領袖...網笑：愛情算不算邪教

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】