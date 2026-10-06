2026倒數苦盡甘來！命理師曝4大星座年底前逆勢翻身、將賺大錢

2026年僅剩下3個多月的時間，台灣命理專家小孟老師點名獅子、金牛、巨蟹、摩羯座（山羊座），這4個星座將在年底前迎來大翻身的機會，無論遭遇困難或困境都能突破重圍，把握賺大錢的契機。



獅子座運勢突破

小孟老師指出，獅子座若能保持老神在在、無所恐懼的心態，所有困難都能順利打敗。這意味著獅子座在面對年底的挑戰時，只要維持內心的堅定與自信，就能夠化解困境，迎接新的機會。

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金牛座心態療癒帶來好磁場

小孟老師表示，金牛座擅長自我療癒，當遇到不如意的事時，懂得聽天由命，在這樣的過程中，心態越是平靜，越容易吸引到好的磁場。小孟老師強調「越不害怕，運越好」，說明金牛座的平和心境將成為吸引好運的關鍵因素。

巨蟹座以淡然態度克服困難

小孟老師指出，巨蟹座遇到困難或小人時，只要抱持「少一根筋」的想法，面對周遭環境變化時，就能在不知不覺中克服。這種看似不經意的態度，反而成為巨蟹座度過難關的妙招。

摩羯座快速應變降低衝擊

小孟老師說，摩羯座年底前若遇到困境、景氣下滑等情況，都能夠快速應變，降低股市回檔帶來的衝擊。摩羯座的實務能力與應變能力，將成為年底前穩健發展的優勢。

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