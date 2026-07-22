你愛打機嗎？怕不怕吃苦？回答幾條問題　即知你能否靠愛好賺大錢

當我們逐漸長大，面臨的選擇也越來越多，理智與情感的抉擇，現實與理想的抉擇等。



當你的愛好、理想與現實條件所不允許時，你是否會選擇堅持你自己想做的事情？還是會向現實屈服放棄自己理想愛好？想知道你是否可以依靠愛好來賺大錢嗎？快來測一測吧！

你是否可以依靠愛好來賺大錢？（《功夫女足》劇照）

1. 你是不是一個喜歡打遊戲的人？

是---2

不是---3



2. 你是不是一個比較喜歡無拘無束的人？

是---3

不是---4



3. 你會不會害怕給別人添麻煩？

會---4

不會---5



4. 你是不是一個很有自己想法的人？

是---5

不是---6



5. 你會不會拿自己跟別人做比較？

會---A

不會---6



6. 你是不是一個怕吃苦的人？

是---B

不是---7



7. 你是不是一個比較自律的人？

是---C

不是---D



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答案解析：

A. 你一定能夠依靠愛好賺大錢的

你是一個很有才華的人，而且你不會恃才傲物，你能夠從別人身上吸取自己所缺乏的特點。重要的是你能接受自己失敗然後重拾信心從頭來過，這樣的特質真的很吸引人，你的性格以及能力會造就你的成功，依靠自己的愛好賺大錢。

B. 你很大概率不能依靠愛好賺大錢的

從小到大你都是一個別人家的孩子，但是你自己的內心儘管不習慣生活在父母的保護下，卻依舊不主動說出自己的想法。你有能力有才華，但是你的生活環境讓你變成吃不了苦的人，你的愛好也僅僅是愛好而已不能讓你賺大錢。

不是所有人也能靠愛好賺大錢。（《少林足球》劇照）

C. 你大概率能夠依靠愛好賺錢

你是一個很有主見很有自己想法的人，有時候別人覺得沒有任何成算的事情，你依舊會去爭取。因為你知道想要獲得成功，不管是什麼事情都要依靠自己的努力，輕易放棄是不會成功的。你不怕輸不服輸的特質能夠幫助你賺大錢。

D. 你無法依靠愛好賺大錢

從小你就覺得自己跟別人的區別很大，小的時候不合群長大了也不知道自己的未來該怎麼規劃，走一步算一步。而且你也沒有繼續發展你的愛好，想要依靠愛好賺大錢是非常不容易的，機遇能力都很重要，你暫時無法依靠愛好賺大錢。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



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