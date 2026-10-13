袁澧林性騷擾事件懶人包｜專訪被辱「像坐枱」 、男演員突襲強吻

憑電影《第四幕》入圍第63屆金馬獎最佳女主角的32歲女星袁澧林（Angela Yuen），於10月12日深夜在社交平台發布題為《那些永遠不會到來的道歉》的近三千字長文。文中她透露入行以來屢次遭遇言語騷擾、無故性化及肢體侵犯的經歷，更重提今年初接受傳媒專訪時，遭一名文化界男記者以「坐枱」等字眼當面羞辱的經過。



事件隨即在網上及演藝圈熱議，被指涉事的前文化雜誌總編輯兼作家「紅眼」隨後於社交平台發表公開道歉聲明。究竟整件事的來龍去脈是怎樣？導火線為何？各方回應如何？《開罐》為大家整理出5大重點懶人包！



IG@Angela.yuen

一、 事件導火線：鍾雪瑩痛斥影評「激罕色慾」 促袁澧林公開《號外》專欄舊文

鍾雪瑩（鍾說）昨日在Instagram限時動態轉發了一篇文化界寫手介紹電影《善男信女》的文章。該文章以「鍾說老師從影生涯激罕色慾演出，少少震撼」來介紹作品 。鍾雪瑩隨即公開表示強烈反感：「我對你呢段文字好反感，除咗話你譁眾取寵之外，完全睇唔到同套戲有咩關係…… 原意用來褒獎好作品的文章，真的還要流於這樣嗎？」

鍾雪瑩限動變導火線（IG@csy截圖）

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袁澧林看到鍾雪瑩的限動之後，勾起自己半年前的不快回憶，決定轉發鍾雪瑩的動態，並將整篇長文公諸於世。袁澧林在文中透露，《那些永遠不會到來的道歉》這篇文章其實寫於今年初，即事發後不久 。當時她花了數月思前想後，鼓起勇氣將文章刊登於今年4月的《號外》雜誌專欄中，但當時並未將全文發布至個人社交平台。她強調，文中所指的是誰並不重要，因為這些事例「並不是冰山一角的例子，他們可以是任何行業中的任何人」。

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二、《電競女孩》專訪風波始末：男記者輕浮調侃「坐枱」 袁澧林即場反擊要求道歉

根據袁澧林的長文內容，事件發生於今年初（電影《電競女孩》首映當晚）的一次傳媒專訪 。當時現場有7位女性受訪者（包括兩位女導演及5位女演員）。負責專訪的男記者一坐下來，便以一句「我好像坐緊枱（坐檯）」作為開場白 。

袁澧林指，對方將一場嚴肅的電影宣傳專訪隨意性化為夜總會場景，直接將受訪女性放置在性產物及被消費的位置，完全扼殺了演員們事前為專訪所作出的準備與努力。突然被冒犯，袁澧林當場已重申：「你這句說話非常不當」，並提出：「你要不然閉嘴，要不然道歉」。

袁澧林表示，當時該男記者感到失言後，不僅沒即時道歉，反找理由搪塞稱「他才是男公關」。最終他選擇閉上嘴巴，訪問在尷尬氣氛下如常繼續，事後未有任何道歉。袁澧林事後還得逼自己掛回笑容打圓場，甚至開始懷疑自己是否「潑婦罵街」、「影響訪問進行」。

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三、 涉事作家紅眼承認失言致歉 《藝文青》迅速發表聲明澄清割席

袁澧林在文中提到，該名男記者並非娛樂版記者，而是一位曾「屢獲本地文學獎、（多家）文化雜誌記者的總編輯」。網民隨即認出該記者為前文化雜誌《藝文青》總編輯、作家兼影評人「紅眼」（本名黃永亮）。在袁澧林發布長文數小時後，紅眼於個人社交平台發表長文，表示自己去年底訪問《電競女孩》團隊時，開了「相當不得體」的不當玩笑，向袁澧林及同場所有受訪者鄭重致歉。而《藝文青》也即時在IG發聲明，指已於2025年跟「紅眼」解除合約。

涉事記者「紅眼」在社交平台公開道歉

「紅眼」於文中表示，面對指控「沒有想去辯駁的意思」，承認自己當時失言，事後更需要其他受訪者打圓場才能繼續完成訪問，感到「很是慚愧」；當刻沒有即時道歉是處理得不好，直到看到長文才知對對方造成多大傷害，並承認自己平時「常口沒遮攔說錯話，自知不雅」，多年來在公在私可能冒犯過其他受訪者與創作者（包括先前評論《善男信女》亦屬失禮），為此再三道歉，並承諾日後會為自身言行負責。

四、 痛揭影視圈4大厭女惡行：導演評斷性慾、酒後露骨騷擾與片場突襲強吻

除了「坐檯」專訪外，袁澧林還揭露了圈內無數被異性言語騷擾、無故性化及矮化的厭女經驗 。她在文中細數了演藝圈內4大極度離譜的惡行：

1. 男導演言語侮辱：袁澧林表示，曾有男導演當面直言酸她「你的款看起來不是別人想上的，而是真心想當朋友的」，語氣自然得讓她當時只能淺淺認同與陪笑。

2. 幕前人員酒後性暗示：某位喝醉酒的幕前人員，趁著飯局中只有袁澧林懂日文，以日文向她說粗口：「你喜歡我的X嗎？」 數月後袁澧林藉酒壯膽要求對方道歉，對方裝作不記得，在她逐一提醒細節後僅換來敷衍道歉，身旁男性朋友更揶揄「袋錢落你袋」，事後她反被標籤為「不解風情、吃（食)古不化」的硬骨頭。

3. 男前輩演員突襲強吻：某男前輩演員在拍攝現場多次開玩笑說袁澧林想借機親他，隨後在完全未有溝通、劇本亦無要求的情況下，突襲親吻她的臉頰，事後從未主動溝通。

4. 片場低俗調侃：有男演員在片場調侃攝影師，稱翌日安排吊臂攝影機是因為想「高炒拍攝另一位女演員的胸部」。

IG@Angela.yuen

五、 余香凝、Serrini跨界聲援

袁澧林在文中表示，每當有女性公開指控不當行為時，社會總會上映熟悉的劇本——質疑受害者動機（「想紅吧！」）、檢討受害者行為（「為什麼當時不反抗」），最終上升至人格抹黑 。對受害者的嚴苛審判遠超加害者，導致寒蟬效應，讓受害者只能選擇沉默。

她強調，每一次的「小玩笑」、每一句「別太認真」，都在鞏固允許女性被物化的體系。真正的改變始於認清背後系統性否定女性專業與主體性的文化。「也許我們需要的，不僅是一個永遠不會到來的道歉，更是一場對這片土壤的徹底翻新。」

圈內女藝人跨界聲援：帖文公開後，多位女藝人紛紛留言力撐，感謝她勇於揭發惡習：

Serrini：「感謝妳，愛妳」

余香凝：「謝謝你勇敢發聲」

林芊妤（Coffee）：「講得好好，多謝你」

吳家忻（Kayan9896）、陳凱詠（JACE）、傅穎（Theresa）、張紋嘉（Crystal） 等亦紛紛留言支持 。

袁澧林在發文數小時後，再於IG限時動態出po，她自言身在倫敦作回應。而鍾雪瑩亦有轉發，兩人強調文章要旨並非公開涉事人名字，讓大眾公審，而是指出情況的廣泛性，並非冰山一角，可以發生在「任何行業」中的「任何人」。