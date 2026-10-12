施永青提「次貨避孕套」催生｜消委會實測破迷思 4大漏洞更易中招

中原集團創辦人施永青近日在報章專欄撰文，提出「避孕套是生育率下降主因」，更建議政府強制廠商生產「會漏的次貨避孕套」來調校受孕率。言論一出瞬間震撼全城，有網民大感荒謬，更反駁指「高樓價才是最強避孕套」。



到底現代避孕套是不是真的容易滲漏？消委會2020年曾抽檢全港30款安全套物理性能全數合格，絕大部分通過漏水測試！既然絕大部分產品本身無誤，市面上的意外懷孕究竟是如何發生的？《香港01》開罐特別整理消委會報告與專家指引，為大家拆解意外懷孕的4大「人為漏洞」！



資料圖片

施永青「次貨套」論引爆全城！指避孕套乃少子化主因

本港出生人數跌勢未止，統計處最新數據顯示，2025年至2026年年中出生人數僅得2.97萬人，首度跌穿3萬人心理大關，創下1960年代有紀錄以來的新低。

面對少子化問題，施永青於《am730》專欄以《避孕套的出現是生育率下降主因》為題撰文，主張人類對「食」與「色」的本能歷久常新，但科技令避孕變得極其便宜方便（不用花一杯咖啡的價錢），讓人能「只享受性愉悅，卻逃避留種責任」，形容這完全有違天道。

資料圖片

為了提升生育率，施永青更提出一項「奇招」：建議政府規定避孕套公司推出市場的產品，必須有一定比例是不合規格的次貨（即會滲漏的安全套），讓女性意外受孕；政府則可透過調校出廠的次貨比例，來控管地區生育率。

此言論隨即遭網民猛烈圍剿，不少人直斥想法離奇，更有連登網民指「搞錯了敵人」，笑言教年輕人節育的從來不是避孕套，而是地產代理櫥窗上呎價高企的價單，直指高樓價與狹小居住空間才是年輕人不敢生的核心原因。

資料圖片

消委會實測 現代避孕套「滴水不漏」

施永青將少子化歸咎於避孕套「太方便太可靠」，但消委會的測試數據證明，現代安全套的品質極為嚴格。

消委會早在1988年首次測試安全套時，24款測試樣本中有近半數牌子出現漏水情況；至2020年，消委會測試了市面上9個品牌、共30款安全套（涵蓋橡膠 Latex、聚氨酯 PU 及聚異戊二烯 PI 三大物料）。

消委會按每款型號測試了315個樣本。當中有2款橡膠及2款PU安全套（共4款）各發現有1個樣本漏水。但由於國際標準（ISO 4074）設定的漏水限額為不多於2個，因此全部30款型號均沒有超標，全數符合國際標準，整體表現屬滿意。

專家指出，正確使用合格的男性安全套，避孕成功率高達98%。換言之，在正常購買與使用情況下，合格產品根本不存在「自然滲漏」。

網上圖片

防不勝防？拆解意外懷孕4 大「人為漏洞」

既然市面上的安全套滴水不漏，為何仍有人意外「中招」？消委會及醫生指出，避孕功效由98%驟降至約85%的主因，完全源於人為誤用！以下為大家拆解 4 大最常見的防護漏洞：

漏洞1：以為雙重保險？「戴兩層」反而更易摩擦破裂！

不少人在重要時刻為了「加倍安全」，會選擇一次佩戴兩個安全套。醫生警告，同時佩戴兩層安全套，套與套之間在性交過程中會產生極大摩擦力與阻力，反而極易導致安全套破損或滑脫，令防護功效徹底失效！

漏洞2：用錯潤滑劑！塗凡士林、油性物質腐蝕套身

使用超薄款安全套時，若感覺乾澀應搭配潤滑劑，但切記嚴禁使用凡士林、嬰兒油等油性潤滑劑！專家許藍方提醒，油性成分會迅速溶解腐蝕橡膠及合成物料，破壞其保護性，導致套身破裂。正確做法是配合水溶性潤滑劑使用。

漏洞3：用牙齒撕包裝／用口替另一半戴套

為了求快或增加情趣，有些人會用牙齒咬開安全套包裝，甚至用口替伴侶戴套。許藍方提醒，牙齒和指甲非常鋒利，極易在過程中劃穿肉眼難以察覺的小孔。此外，在佩戴安全套前，若陰莖已直接接觸女方私處，亦有機會接觸到射精前液（尿道球腺液）而導致意外懷孕。

漏洞4：射精後太遲抽出／抽出時未握緊開口端

射精過後，若男方在陰道內停留時間過長，陰莖變軟後安全套極易鬆脫溢出。正確做法是：射精後應立即將陰莖抽出，且抽出時必須緊握安全套的開口端，防止安全套脫落或精液滲漏進入陰道。

資料來源： 消委會《選擇》月刊第 528 期安全套檢測報告、《健康冷知識：安全套進化史》、政府統計處年中人口數據