香港租屋驚魂！港漂租學生公寓窗戶飛甩險墜下　客服卸責惹公憤

不少來港升學的內地生為求方便，都會選擇租住聲稱配套齊全的學生公寓，但近日一名內地生在社交平台發文，控訴租住學生公寓中伏的親身經歷。PO主透露剛入住不久想開窗通風時整扇鋁窗突然脫落，她死命抓著窗框苦撐半小時，才避免窗戶跌落；未料不久後屋內熱水器又疑似漏煤氣，之後斷水又斷火。對此，公寓客服事後竟全盤推卸責任，直指「是租客的問題」，離譜回應引起網民公憤，不少網民更力撐PO主追究到底！



但近日一名內地生在社交平台發文，控訴租住學生公寓中伏的親身經歷，PO主入住兩個月即遇到連環安全隱患。（小紅書截圖）

開窗通風整扇窗飛甩 PO主死命抓住30分鐘

PO主在小紅書以「在香港學生公寓租的竟然是致命危樓」為題發文，還原驚險一幕。事發於8月22日早上，她本打算開窗通風，豈料窗戶突然整扇脫落掉下，PO主形容當時完全是下意識反應，兩手死死抓住窗戶，「足足30分鐘，才費勁把窗戶從縫隙裡抬回去」。更恐怖的是，窗戶正下方正是屋苑的兒童遊樂場，萬一當時稍為不夠力或手滑，飛墮的窗戶隨時砸中小朋友，後果不堪設想。

PO主開窗通風時整扇鋁窗突然整隻脫落，她死命抓著窗框苦撐30分鐘，險些直墮下方兒童遊樂場。（小紅書截圖）

PO主坦言事發後留下心理陰影，「這件事之後我好幾晚都睡不著，反覆回想當時的畫面。一想到萬一沒抓穩，釀成無法挽回的悲劇，我會一輩子活在愧疚裡，越想越後怕」。

熱水器失控再爆漏煤氣 客服反咬：只提供住所

後來直至10月初，屋內的熱水器完全失控，「水龍頭調不了水溫，出水忽冷忽熱」。維修師傅上門檢查後表示「疑似煤氣洩漏」。PO主心有餘悸表示：「我完全不敢想像，過去這幾天我們是在怎樣危險的環境下生活。一旦屋內有明火，或是使用微波爐、烤箱這類電器，都有發生爆炸的風險。」師傅雖當場關閉煤氣總閥，但維修進度一拖再拖，「這幾天我們家裡徹底沒有煤氣可用，沒辦法做飯，沒有熱水洗澡，最基本的生活無法保障」。

屋內熱水器其後失控故障，維修師傅上門檢查後證實現場「疑似煤氣洩漏」。（小紅書截圖）

最令PO主氣憤的是公寓管理方的態度：「最讓我心寒的來了，我把這些危及人身安全的生活隱患全部反饋給客服，對方居然說：窗戶脫落、煤氣洩漏，全部都是我的問題！而且他們只提供住所，不負責住所任何設施的安全！」面對管理方的冷漠態度，PO主力勸：「千萬不要選擇這家學生公寓！他們連住戶最基本的人身安全都無法保證，更別說後續服務了，大家直接避雷！！！」

公寓客服反指事故是事主責任，更聲稱「只提供住所，不負責任何設施安全」，引發全網公憤。（小紅書截圖）

網民揭學生公寓內幕：多為唐樓翻新二房東

帖文引來大批網民同情與公憤，不少人直斥公寓客服的卸責態度太誇張，力撐PO主追究到底：「報東張 」、「這都可以報警了吧」、「報消防說不定能給人送上法庭」。另有不少網民指出「學生公寓四個字本身就是坑！！！本身就是二房東甚至三房東 以前都爆雷捲錢跑路多少家了」、「很多學生公寓都是收了唐樓來做的，樓齡50-60年都有可能」、「不要租任何學生公寓」。

高空墮窗恐觸犯刑事

根據《建築物條例》，業主有基本責任確保其物業(包括鋁窗等結構組件)處於安全狀態。而香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第4B條亦列明，如有人自建築物掉下任何物體，或容許任何物體自建築物掉下，以致對公眾地方之內或附近的人造成危險或損傷，即屬違法，一經定罪最高可處罰款10,000港元及監禁6個月。

此外，熱水爐氣體洩漏更牽涉《氣體安全條例》嚴格規管，租客遇上此類嚴重危及生命隱患且管理方拒不處理時，應即時向屋宇署、機電工程署及消費者委員會立案投訴，切忌委曲求全以身試險。