港漂萬元月租住棺材房呻太抑鬱！網民揭黑心中介：含淚賺你一半

香港寸金尺土，房屋問題一向是城中熱話，而對於來港求學的外地學生而言，租房更是第一道難關。日前，一名港漂學生在社交平台發帖求助，表示今年不幸未能抽中大學宿舍，只能被迫在校外租房。怎料連睇十多套房全是「鴿子房」，面對如此狹窄陳舊的單位與昂貴租金，崩潰直呼「在香港住很難不抑鬱」，事件引起網民熱議。



從相中可見，單位擺放單人床及迷你書桌後，空間已經極度狹窄。（小紅書截圖）

內地生睇樓睇到崩潰：全是鴿子房

該名內地生在小紅書發文透露，自己今年沒有抽中大學宿舍，這兩天為了找落腳點已連看十多套房，但品質令人大失所望，「都是小1w (一萬)住這種鴿子房，房齡感覺都比我爸年齡要大了，電梯小小的還會嘎吱嘎吱響……」。

從Po主分享的照片可見，單位擺放單人床及迷你書桌後，步道空間已經極度狹窄，且環境光線不足，壓迫感十足。面對狹小的生活空間與高昂租金，她無奈表示：「CU明年可以讓我抽到宿舍嗎？」

帖文引來大量網民討論，一面倒質疑租金過高。（《香港愛情故事》劇照）

網民質疑地產經紀劏客

不少網民看過房間照片後直呼離譜，留言幾乎一面倒質疑租金與房間質素嚴重不符，一致指責地產經紀劏客，勸Po主快點換人：「被坑了呀，1萬住這種？」、「除以二差不多，中介含淚賺你一半啊！」、「這房子最多2500，你被騙了，再找個經紀吧，欺負你不是本地人。」、「我7500都租到小20平（約200呎）獨立單位了，你多看看別家吧」、「這窗戶是假的？不能打開透透氣？」面對網民的提醒，Po主才驚覺「看來我要換一個房產經紀了，大家都在說我被坑了」。

不少網民建議就讀東鐵線沿線的大學生，可考慮住深圳「港深通勤」跨境上課。（《香港愛情故事》劇照）

另外有網民建議Po主可以考慮「港深通勤」，「似乎中大的學生10個有7個都是住深圳的」，亦有人提議「住賓館可以嗎？一天2-300，也有好的」。狹窄的住宿環境同時震撼了不少內地網民，感嘆「我家衛生間都比這個大，香港真是寸土尺金啊」，甚至有人直言「怪不過去香港玩那麼多人脾氣不好，看到這也能理解了」，指出在香港住得太抑鬱，很多人賺到錢後都會選擇移民。

也有樂觀的網民以幽默安慰Po主：「調整好心態，吃得苦中苦方為人上人」、「房間小，它容易打掃啊！」

3大租屋防中伏貼士

不少熱心網民亦根據自身經驗，總結出3條來港租房的實用建議，幫助有租屋意願的朋友避開租屋陷阱：

貼士 1：多多比較 防範黑心中介

初到香港往往人生地不熟，極易成為劣質地產經紀的目標。睇樓時切忌心急簽約，網民提醒要提防經紀「欺負你不是本地人」，隨時有過高的佣金，建議租客應多比較幾家平台。

貼士 2：按地區評估合理租金

香港各區租金落差極大，因此租房前應先了解目標區域的市場均價，按區域評估合理租金，避免盲目支付天價租金。

（《香港愛情故事》劇照）

貼士 3：實地睇樓切記細查

租房不能單看相片，親臨現場實地觀察至關重要，睇樓時除要確認室內光線與空氣流通外，亦要細查周邊是否有垃圾堆積或工程噪音等隱患，確保入住後的居住質素。