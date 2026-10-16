港漂評「住公屋比中產過得好」列開支對比　網民揭4盲點：太無知

得公屋者得天下？在香港住公屋是否真的比中產更滋潤？近日一名港漂博主在小紅書發布短片，直言「香港700多萬人口裡面，有200多萬的人是住在公屋裡面的，其實住公屋的人要比所謂的中產過得要好得多」。博主更逐筆計算兩者收支，形容公屋家庭每月能剩2萬元能周圍飛，反觀月入10萬的中產卻淪為月光族。言論掀起激烈討論，引來大批網民熱議，有網民認為現實情況並不是樓主所說這樣簡單。



有港漂博主在小紅書發布短片，直言「在香港住公屋比中產過得好」。（小紅書截圖）

公屋月剩2萬周圍飛 VS 中產月入10萬無錢剩

該博主在影片中分析，公屋住戶生活質素之所以勝過中產，主因在於心態與開支優勢。他表示公屋住戶「人挺放鬆的不焦慮，然後也挺平和的，因為在香港的這個基層人員，他不羨慕上面的這個過得好的或者富豪這些」；反觀中產則「陷入了這個消費主義陷阱，學校這個要對比，然後生孩子一定要去私立醫院，而且最大的開支，就是就會盡所能的貸款，然後去買這個房子」。更列出具體收支對比：

公屋家庭：按兩人工作月入各約2萬計算，住屋成本極低又不用養車，扣除日常開銷「還能剩下兩萬左右」，身邊不少朋友更「想起來就去日本去泰國，偶爾甚至去歐洲玩一下」。

該博主聲稱身邊不少住公屋的朋友「恨不得每個月出去玩一次，就想起來就去日本去泰國，偶爾甚至去歐洲玩一下」。（《幻愛》劇照）

中產家庭：哪怕月入10萬，但「很多都有三四萬的按揭要還，小孩讀國際學校兩萬左右，再養個車一萬多」，扣除各類高昂開銷後「十萬幾乎省不下什麼錢來」。

博主指出住私樓開銷相當大，就算月入十萬都淪為月光族。（《香港愛情故事》劇照）

最後他總結，住房成本只是香港家庭開支最大的變數，「只要解決了住房，其他開支其實都可以做到很小。」

網民列4大盲點狠批「知少少扮代表」

有網民直斥「唔好知少少扮代表啦」，並指出出4大盲點：

1. 公共資源中產一樣去得

博主聲稱住公屋看醫生和上學幾乎免費，網民反駁：「反對，中產一樣的可以去公立醫院，一樣的可以去公立學校！」更指出中產去私院多數「是有保險的人看」，並非人人自掏腰包。

2. 讀國際學校純屬少數

針對「每月兩萬讀國際學校」的說法，網民指出「讀國際學校畢竟是少數，不能用這個作為推算」，直言中產家庭「最多也是讀個直資學校」，以偏概全太脫節。

公屋租金低廉，但網民認為私樓的生活質素與配套亦有其價值所在。（《香港愛情故事》劇照）

3. 公屋不用交稅是常識錯誤

博主稱住公屋「不用交稅」，隨即被網民質疑：「住公屋不用交稅？！」薪俸稅向來按個人入息計算，與物業類型無關。

4. 私樓高開銷買到生活質素

雖然買私樓要負擔管理費、差餉及維修費，但網民直言「人家私樓的生活質素也不是白享受的啊」，更有留言點出關鍵：「我是寧願自己買樓，不願意住公屋，因為我要篩選鄰居。」

供樓壓力大惹網民共鳴

不過，留言區中亦有部分網民認同，扣除住屋成本後的現金流確實相當誘人：「公屋和私人樓之間有一條大GAP... 難脫離，跌回去就舒服。只要不嫌棄公屋環境（其實住久了也沒差），那其實會比中產更舒服。想想供樓幾萬一個月，在公屋幾千不到。」

有部分網民認同，扣除住屋成本後的現金流確實相當誘人。（《香港愛情故事》劇照）

事實上，該博主口中「夫妻月入4萬住公屋、每月無痛儲2萬周圍飛」的說法，在香港現行制度下已有所不同。按房委會現行規定，2人家庭公屋入息上限僅約20,680元，月入4萬若是輪候冊申請者早已超標出局，若是現有住戶，在當局全面收緊「富戶政策」下亦須定期申報，超標者隨時要繳交倍半甚至雙倍租金另加差餉，嚴重者更會觸及遷出門檻。

據香港稅務局薪俸稅及免稅額規例及薪俸稅稅率表說明，特區政府徵收薪俸稅只按納稅人或夫妻的應課稅入息實額累進計算，稅制審查只看薪酬津貼，與納稅人住在公屋、居屋還是半山豪宅無關。若一對夫婦合計月入4萬、年收入達48萬，即便扣除已婚人士基本免稅額及強積金供款，仍需按累進稅率納稅，不存在博主所說的「公屋不用交稅」。