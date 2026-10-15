香港萬聖月被指為邪靈開門？萬聖節本是教會守夜　起源爭議一文看

香港旅遊發展局今年首辦「香港萬聖月」，10月17日起一連三個星期六，在中環、啟德、蘭桂坊、旺角及尖沙咀舉行Cosplay街頭派對。旅發局總幹事劉鎮漢希望香港成為「萬聖節氣氛最濃厚的亞洲城市」。不過，有基督教團體發起聯署反對，指萬聖節會「大開屬靈破口」，要求政府重新檢視以公帑推廣。究竟萬聖節是否真的是西方鬼節？扮鬼扮馬又會否為邪靈開門？不妨從這個節日的來源說起。



旅發局今年聯同蘭桂坊、啟德體育園、商場、交通工具首次推出以變裝為主題的「香港萬聖月」活動。（方承恩攝）

聯署：西方鬼節不值得公帑推廣

據《基督日報》報道，聯署認為，私人機構自辦萬聖節活動，與政府動用公帑推廣全城節慶性質不同。聯署質疑一個「帶有濃厚靈異、血腥與死亡色彩的西方鬼節」，是否值得「如此高調、全城性地去慶祝與推廣」，又擔心逼真的血腥裝扮「可能令長者及兒童飽受驚嚇」。媒體報道，立法會議員何君堯稱接收請願信後亦表示，慶祝萬聖節「一日就夠」。

不過，聯署本身也惹來爭議。基督教網媒《門徒媒體》發現，聯署最初列出78個組織，翌日有36間教會或機構從名單上消失。有教會表示沒參加過聯署，甚至部分機構根本不存在。

往年萬聖節，都會有大批市民到蘭桂坊「扮鬼扮馬」。（資料圖片 / 夏家朗攝）

10月31日原是「諸聖節」前夕

萬聖節的英文Halloween，原意是All Hallows’ Even，即「諸聖節前夕」。據《大英百科全書》，它是基督教紀念亡者的三日節期的開端：10月31日是前夕，11月1日是諸聖節（中文俗稱「萬聖節」），11月2日是追思已亡日。

據《天主教百科全書》，教宗額我略三世（Gregory III，731年至741年在位）在聖伯多祿大殿為諸聖祝聖一座小堂，並把紀念日正日定在11月1日。約一個世紀後，教宗額我略四世（Gregory IV，827年至844年在位）再把這個節日推行至整個教會。天主教素有在重大節日前一晚守夜的傳統，10月31日正是諸聖節前夕。換言之，萬聖節落在這一天，源於教會的曆法。

中世紀諸聖日前夕燭光（AI生成）

凱爾特「森恩節」是源頭嗎？

坊間另一種說法是，萬聖節源自古代凱爾特人的「森恩節」（Samhain）。據美國歷史頻道網站History.com所述，凱爾特人以11月1日為新年，相信10月31日晚上生者與亡者的界線會變得模糊，祭司會燃點篝火，人們亦會披上獸皮作裝扮。

古愛爾蘭秋日篝火聚會（AI生成）

但學界對此有爭議。英國歷史學家Ronald Hutton在著作《Stations of the Sun》中寫道：「中世紀的紀錄並沒有證據顯示，11月1日是一個遍及整個凱爾特地區的重要節日。」《Catholic Answers》的作者Jon Sorensen更認為，「教會把異教節日基督教化」的說法，主要是宗教改革之後才開始流行。

討糖果、南瓜燈 都是後來才有

今天的萬聖節習俗，多數是近幾百年才發展出來的。據歷史頻道網站《History》所載，中世紀英國有「souling」習俗：窮人在追思已亡日挨家挨戶討「靈魂餅」，承諾為施主已故的親人祈禱，後來演變成兒童的活動。

古英倫門前施送靈魂餅（AI生成）

19世紀下半葉，大批愛爾蘭移民逃離大饑荒，把萬聖節帶到美國。到1920年至1950年間，挨家挨戶討糖果的「trick-or-treat」才在美國重新流行。時至今日，美國人每年在萬聖節花費超過110億美元。

1948年萬聖節鄰里派糖（AI生成）

真的會「為邪靈開門」嗎？教會內部亦有分歧

至於扮鬼會否「開屬靈破口」或招惹邪靈，這屬於個人宗教信仰層面，難以用科學下定論，即使在基督教內部，對萬聖節的看法也不一致。

部分教會認為萬聖節的骷髏、鬼怪意象與信仰有張力，會改辦「光明派對」或紀念宗教改革日。有信眾則採取較開明的態度，雖不讓子女扮成魔鬼或女巫，但卻會讓他們參加討糖果活動，並藉此機會講解諸聖節的由來。美國北卡羅來納州浸信會曾撰文鼓勵信徒留在家中派糖，把萬聖節視為認識鄰舍的機會。

香港本來就有自己的「鬼節」

至於聯署提到萬聖節冒犯祖先，香港本身也有悠久的「鬼節」傳統。「香港潮人盂蘭勝會」在2011年列入第三批國家級非物質文化遺產名錄，源自約一百多年前潮州人來港時帶來的「盂蘭施食」，至今仍是全港性的民間習俗。

盂蘭節的海畔竹壇（AI生成）