癌末剩3個月命！日男走出醫院撿2200萬:神明恩賜　揮霍後奇蹟續命

近日日本發生了一宗比電影劇本還要曲折離奇的案件。一名43歲日本男子在醫院獲告知癌症復發，且生命僅剩兩至三個月。絕望下返家的途中，他竟然在路上撿到一個裝有2200萬日圓（約110萬港元／450萬新台幣）現金的包包！他將這筆橫財認定為「神明送的禮物」，在4個半月內大肆揮霍，除了用來抗癌治療，也去了越南旅行，最後被捕。這單奇聞近日在日本開庭審理，引發網民熱烈討論。



YouTube@AnnNews截圖

癌症復發獲告知「僅剩3個月命」 走出醫院萬念俱灰

據AnnNews、讀賣新聞等綜合日本媒體報道，這宗案件的被告為現年43歲、居住於宮城縣東松島市的末永拓也。事發於2026年3月5日正午，末永前往仙台市內的醫院覆診，原以為癌症已經康復，不料醫生卻告知他癌症不幸復發，而且癌細胞更已轉移至腦部（癌性腦膜炎），只餘下「2至3個月」壽命。

YouTube@AnnNews截圖

路邊奇遇神秘包包 驚見2200萬現鈔：神明禮物？

末永頓時感到晴天霹靂。他離開醫院後，恍惚地行走於JR仙台車站附近的巷弄，準備前往朋友開設的店舖探訪。當末永行經仙台市青葉區中央2丁目的路上時，路邊一個掉落的手提包吸引了他的注意。這個提包並非無主之物，而是幾分鐘前兩名警衞公司員工在運送遊戲機台營業額至運鈔車時，不慎從手推車上遺落的。

YouTube@AnnNews截圖

末永起初沒有拾起提包，但因好奇心驅使折返回來。他隨手買了一把美工刀，將提包帶到附近公園的公廁內割開，赫然發現袋內裝滿了整整2200萬日圓的巨額現鈔！

剛被宣告時日無多的末永，並未向任何人透露此事，反而心中產生了一個念頭：「這是神明送給我的禮物。」他隨即將提包據為己有帶回家中。

YouTube@AnnNews截圖

4.5個月花光1800萬！抗癌醫療費+伊勢參拜+暢遊越南

深信自己獲得「神明恩賜」的末永，在接下來的4個半月內瘋狂消費，累計花掉了約1800萬日圓（約90萬港元）。 他將一部分資金用於支付龐大的癌症醫療費用；同時也盡情享受人生最後的時光，「食好西」外並前往日本伊勢名勝旅遊，甚至遠赴女友的老家越南旅行。

YouTube@AnnNews截圖

警方防盜鏡頭鎖定逮捕 首度開庭求刑1年

警衞公司發現失竊後隨即報警。警方翻查現場CCTV，經過4個多月的調查，終於在2026年7月25日鎖定末永並將其逮捕，並控告他犯「侵佔遺失物罪」。

案件2026年10月19日於仙台地方法院首度開庭。末永庭上承認所有控罪，並向相關人員表達歉意。控方在庭上嚴厲指責被告「極度自私」，向法官求處1年拘禁刑。而辯護律師則為其求情，表示被告在得知時日無多下撿到巨款，才心生貪念，且正努力償還，請求法官給予緩刑。案件預定於11月6日正式宣判。

YouTube@AnnNews截圖

還款期比壽命更長？分期還款需還到2078年

警衞公司損失的2200萬日圓已由保險公司全額理賠，而末永亦與保險公司達成和解協議，承諾以「每月分期償還3萬日圓」的方式還款。扣除警方搜獲的餘款及末永已償還的金額，目前已累計償還約344萬日圓，但仍有約1800萬日圓有待清償 。若按照每月3萬日圓的還款速度計算，末永必須一路還款至「2078年」、屆時他將要到高齡95歲才能徹底還清。

有趣的是，雖然醫生在3月份判定末永僅剩2至3個月壽命，但截至10月開庭，已距離案發時間約7個多月，末永依然健在。網民對案件反應激烈，有人同情事主，也有人認為警衞公司失職，「如果我處在同樣的境地，我也會拿起它來用」、「保安公司竟然會掉落一袋現金，簡直令人難以置信，就像奇蹟一樣」、「他找到錢後做的第一件事就是去伊勢神宮參拜，這顯示他真心相信這是神明的恩賜」。